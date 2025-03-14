منظمة: حالات الحصبة بمنطقة أوروبا تضاعفت في 2024 لأعلى مستوى منذ 25 عاما

أظهر تحليل أجرته منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ونشر الخميس تضاعف عدد حالات الحصبة المبلغ عنها في المنطقة الأوروبية في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، ليصل العدد إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 25 عاما.

وتضم منطقة أوروبا 53 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى.

وذكرت منظمة الصحة العالمية -في بيان- أن الأطفال دون سن الخامسة شكلوا أكثر من 40% من 127 ألفا و350 حالة مبلغ عنها العام الماضي في المنطقة.

وقال هانز هنري ب. كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا إن "الحصبة تعود، وهي بمنزلة جرس إنذار. فمن دون معدلات تطعيم عالية لا يوجد أمن صحي".