تعز تعلن وفاة طفلين وإصابة المئات بالحصبة منذ مطلع 2025

أعلنت السلطات الصحية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن -اليوم الأربعاء- وفاة طفلين وإصابة المئات بالحصبة منذ مطلع 2025.

وأفادت إحصائية صادرة عن مكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منها بأن المحافظة الأكثر سكانا في البلاد سجلت 382 حالة إصابة بالحصبة منذ مطلع العام الجاري.

وأضافت الإحصائية الرسمية أن من بين الحالات المصابة 83 حالة مؤكدة مخبريا إضافة إلى حالتي وفاة في صفوف الأطفال.

ومساء الأحد، أعلنت السلطات الصحية في محافظة مأرب شرقي اليمن وفاة 10 أطفال بالحصبة منذ مطلع العام الجاري فضلا عن رصد 663 حالة يشتبه في إصابتها بالمرض.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورا حادا جراء تداعيات الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو 10 سنوات.

كذلك يعاني هذا القطاع من نقص حاد في التمويل جعل معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات طبية، وفقا لتقارير أممية.