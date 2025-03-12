ارتفاع حالات الحصبة في غربي تكساس إلى 250

ارتفع عدد المصابين بالحصبة جراء تفشيه في غربي تكساس، وولاية نيو مكسيكو في الولايات المتحدة إلى ما يربو عن 250، وتوفي شخصان لم يُطّعما لأسباب متعلقة بالحصبة.

الحصبة، فيروس شديد العدوى، ينتقل عبر الهواء، وينتشر بسهولة عندما يتنفس المصاب أو يعطس أو يسعل. ويمكن الوقاية منه عن طريق التطعيمات، كما يُعتبر أنه قُضي عليه في الولايات المتحدة في عام 2000.

وقال مسؤولو الصحة، يوم الثلاثاء، إن هناك 25 مصابا جديدا بالحصبة منذ نهاية الأسبوع الماضي، مما يرفع إجمالي الحالات في تكساس إلى 223.

ونُقل 29 شخصا إلى المستشفى في تكساس.

وأعلن مسؤولو الصحة، يوم الجمعة الماضي، تسجيل 30 حالة في مقاطعة ليا، المجاورة لمناطق غربي تكساس التي يقع مركز الوباء فيها.