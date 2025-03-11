تعليق المساعدات الأميركية يزيد معاناة مصابي الإيدز بكينيا

تزايدت المعاناة في كينيا بين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) بعد توقف توزيع اللقاحات التي كانت توفرها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وتسبب وقف التوزيع في نقص الإمدادات إلى المستشفيات التي تقدم الرعاية للمصابين، وبات الحصول على العلاج يتطلب الكثير من الوقت.

وتصنف كينيا سابع دولة في العالم من حيث الحاملين لهذا الفيروس نوفقا لمنظمة الصحة العالمية، إذ يوجد فيها 1.4 مليون إنسان مصاب.

وكانت الولايات المتحدة توفر العلاج لحوالي 40% من المصابين في كينيا عبر "خطة الرئيس الأميركي الطارئة للإغاثة من الإيدز" لكن بعد قرار الرئيس ترامب تعليق المساعدات الخارجية 90 يوما توقف العمل بالعديد من المراكز، ولم يعد بإمكان المرضى تلقي الجرعات اللازمة بنفس الطريقة التي تعودوا عليها سابقا.

وقال مسؤول في قطاع الصحة -لوكالة رويترز- إن مخزون اثنين من الأدوية الهامة لعلاج فيروس نقص المناعة انخفض بشكل كبير.

وحسب إفادات لعاملين في مجال الإغاثة ومساعدة المرضى، فإن بعض المصابين يكاد يحصل على جرعة واحدة في الأسبوع.

ورغم أنه يوجد في مستودع الأدوية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية في كينيا بعض الأدوية والمستلزمات الطبية التي تبلغ قيمتها 34 مليون دولار، فإن المسؤولين في واشنطن لم يأذنوا بالإفراج عن الأموال المطلوبة لتوزيعها.

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وتشمل العلاجات المخزنة في المستودع الأميركي 2.5 مليون علبة لقاح، و750 ألف آلة كشف عن فيروس الإبدز، و500 ألف جرعة لعلاج الملاريا.

وقدمت الحكومة في كينيا طلبا إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برفع التعليق عن علاج الإيدز، لكنها لم تجد موافقة على ذلك.

خطة حكومية

وقالت وزيرة الصحة في كينيا إنها حددت الموارد المطلوبة، وتتوقع أن تحشد الحكومة الأموال لتوفير الإمدادات العاجلة في غضون أسبوعين أو أكثر.

وقالت الهيئة الحكومية الكينية المعنية بالأمراض والأوبئة إن تخفيض المساعدات الأميركية ترك فجوات تمويلية تقدر بـ 80 مليون دولار أميركي.

وفي تصريحات له أمام مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، قال وزير المالية جون مبادي إن الحكومة تعكف على مراجعات حول ما إذا كانت ستخصص تمويلا عاجلا للتعويض عن تخفيضات المساعدات الأميركية قبل تقديم ميزانية 2025-2026.

وتعمل الحكومة الكينية، مع بعض المنظمات والشركاء الخارجيين، للتغلب على النقص الحاد في الأدوية الذي سببه تعليق المساعدات الأميركية.