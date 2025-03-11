صحة|كينيا

تعليق المساعدات الأميركية يزيد معاناة مصابي الإيدز بكينيا

Ruth Munyao, a pharmacist, dispenses anti-retroviral (ARV) drugs at the Mater Hospital in Kenya's capital Nairobi, September 10, 2015. Most of the 3,000 patients at Mater Hospital's Comprehensive Care Clinic, dedicated to HIV/AIDS treatment, come from nearby shanty towns. In Kenya, HIV prevalence among adults has almost halved since the mid-1990s to 5.3 percent in 2014, according to UNAIDS. Yet HIV/AIDS remains the leading cause of death in Kenya, responsible for near
صيدلي يجهز وصفات لأدوية الإيدز في مستشفى بنيروبي (رويترز)
11/3/2025

تزايدت المعاناة في كينيا بين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) بعد توقف توزيع اللقاحات التي كانت توفرها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وتسبب وقف التوزيع في نقص الإمدادات إلى المستشفيات التي تقدم الرعاية للمصابين، وبات الحصول على العلاج يتطلب الكثير من الوقت.

"Kibera, Nairobi, Kenya- March 18, 2006: Group of African Orphans wait outside their orphanage in Africa's largest slum. With high rates of HIV and AIDS, the number of orphans continues to grow."
مصابون بالإيدز في أحد مراكز الإيواء الكينية (Getty)

وتصنف كينيا سابع دولة في العالم من حيث الحاملين لهذا الفيروس نوفقا لمنظمة الصحة العالمية، إذ يوجد فيها 1.4 مليون إنسان مصاب.

وكانت الولايات المتحدة توفر العلاج لحوالي 40% من المصابين في كينيا عبر "خطة الرئيس الأميركي الطارئة للإغاثة من الإيدز" لكن بعد قرار الرئيس ترامب تعليق المساعدات الخارجية 90 يوما توقف العمل بالعديد من المراكز، ولم يعد بإمكان المرضى تلقي الجرعات اللازمة بنفس الطريقة التي تعودوا عليها سابقا.

وقال مسؤول في قطاع الصحة -لوكالة رويترز- إن مخزون اثنين من الأدوية الهامة لعلاج فيروس نقص المناعة انخفض بشكل كبير.

وحسب إفادات لعاملين في مجال الإغاثة ومساعدة المرضى، فإن بعض المصابين يكاد يحصل على جرعة واحدة في الأسبوع.

ورغم أنه يوجد في مستودع الأدوية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية في كينيا بعض الأدوية والمستلزمات الطبية التي تبلغ قيمتها 34 مليون دولار، فإن المسؤولين في واشنطن لم يأذنوا بالإفراج عن الأموال المطلوبة لتوزيعها.

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وتشمل العلاجات المخزنة في المستودع الأميركي 2.5 مليون علبة لقاح، و750 ألف آلة كشف عن فيروس الإبدز، و500 ألف جرعة لعلاج الملاريا.

وقدمت الحكومة في كينيا طلبا إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برفع التعليق عن علاج الإيدز، لكنها لم تجد موافقة على ذلك.

خطة حكومية

وقالت وزيرة الصحة في كينيا إنها حددت الموارد المطلوبة، وتتوقع أن تحشد الحكومة الأموال لتوفير الإمدادات العاجلة في غضون أسبوعين أو أكثر.

Margaret Muchiri, a counsellor, adds a reactor to a blood sample from a woman to test for HIV at the Mater Hospital in Kenya's capital Nairobi, September 10, 2015. Most of the 3,000 patients at Mater Hospital's Comprehensive Care Clinic, dedicated to HIV/AIDS treatment, come from nearby shanty towns. In Kenya, HIV prevalence among adults has almost halved since the mid-1990s to 5.3 percent in 2014, according to UNAIDS. Yet HIV/AIDS remains the leading cause of death in Kenya, responsible for nearly three in 10 deaths in the east African country, where 1.6 million Kenyans are infected, government data in 2014 shows. Picture taken September 10, 2015. To match Special Series DEVELOPMENT-GOALS/KENYA-HEALTH REUTERS/Thomas Mukoya
فحص عينات المصابين بالإيدز في كينيا (رويترز)

وقالت الهيئة الحكومية الكينية المعنية بالأمراض والأوبئة إن تخفيض المساعدات الأميركية ترك فجوات تمويلية تقدر بـ 80 مليون دولار أميركي.

وفي تصريحات له أمام مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، قال وزير المالية جون مبادي إن الحكومة تعكف على مراجعات حول ما إذا كانت ستخصص تمويلا عاجلا للتعويض عن تخفيضات المساعدات الأميركية قبل تقديم ميزانية 2025-2026.

وتعمل الحكومة الكينية، مع بعض المنظمات والشركاء الخارجيين، للتغلب على النقص الحاد في الأدوية الذي سببه تعليق المساعدات الأميركية.

المصدر : رويترز

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