‫المخاط الأصفر المصاحب للسعال.. علام يدل؟

قالت الجمعية الألمانية للطب العام وطب ‫الأسرة إن المخاط المتكون في الشعب الهوائية لدى الأشخاص الأصحاء يكون ‫عديم اللون وشفافا ولا يحتاج إلى السعال.

‫

‫وأضافت الجمعية أن تغير لون المخاط المصاحب للسعال إلى اللون الأصفر أو ‫الأصفر المائل للأخضر يرجع إلى أحد الأسباب التالية:

‫‫لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء اللون ‫الأصفر للمخاط المصاحب للسعال، لا سيما عند استمراره أياما ‫وإذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل الحمى الشديدة وآلام الصدر وضيق ‫التنفس.