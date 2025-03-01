‫اضطراب الغدة الدرقية قد يحرمك من الإنجاب

أفادت مجلة ستايل بوك الألمانية بأن اضطراب ‫الغدة الدرقية قد يحرم المرأة من الإنجاب؛ نظرا لأن له تأثيرا سلبيا على ‫الخصوبة.

‫وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن الغدة الدرقية الموجودة في ‫الرقبة تتحكم في العديد من العمليات في الجسم ولها تأثير ‫مباشر على الخصوبة، مشيرة إلى أن كلا من فرط النشاط وقلة النشاط يمكن أن ‫يؤدي إلى حدوث خلل بالتوازن الهرموني، مما يؤثر سلبا على نضج البويضة، ‫كما أن عدم السيطرة الكافية على الغدة الدرقية يمكن أن يزيد من خطر ‫الإجهاض.

‫وأضافت المجلة أن الهرمون المركزي في هذا السياق ‫هو الهرمون المحفز للغدة الدرقية (TSH)، والذي يحفز الغدة الدرقية على ‫إنتاج الهرمونات. وإذا كانت قيمة هذا الهرمون مرتفعة، فهذا يشير إلى ‫تباطؤ الغدة الدرقية، وقد يكون إنتاج الهرمونات المهمة مثل ‫”الثيروكسين” (T4) و”ثلاثي يودوثيرونين” (T3) غير كاف. وإذا كانت ‫القيمة منخفضة جدا، فإن الغدة الدرقية تعمل بفرط نشاط. وفي كلتا ‫الحالتين، قد تتأثر الخصوبة بشكل سلبي.

‫أعراض الاضطراب

‫وغالبا ما يتجلى قصور الغدة الدرقية في الخمول والتعب وزيادة الوزن ‫وتقصف الأظافر وجفاف الجلد، في حين تتمثل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ‫في القلق وسرعة ضربات القلب واضطرابات النوم.

إعلان

‫وعند ملاحظة هذه الأعراض أو عند مواجهة مشاكل في الحمل، فينبغي حينئذ ‫إجراء فحص للغدة الدرقية، علما بأن إمداد الجسم بالهرمونات بشكل جيد لا ‫يسهم في تحسين الخصوبة فحسب، بل يعمل أيضا على دعم الحمل الصحي.

‫وأشارت ستايل بوك إلى أنه أثناء الحمل تزداد الحاجة إلى هرمونات الغدة ‫الدرقية بشكل كبير، نظرا لكونها ضرورية لنمو دماغ الطفل وجهازه العصبي، ‫محذرة من أن الرعاية غير الكافية يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة سواء ‫بالنسبة للأم الحامل أو للطفل.

‫‫ويتعين على المرأة، التي تتناول بالفعل دواء لعلاج اضطراب الغدة ‫الدرقية، استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كان هذا الدواء مسموحا به أثناء ‫الحمل أيضا، نظرا لأنه في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية هناك مواد فعالة ‫يمكن أن تكون ضارة بالجنين.