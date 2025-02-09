وكالة تطلب من الحكومة الأميركية استئناف خدمات صحية دولية "منقذة للحياة"

ذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في مذكرة اطلعت عليها رويترز، أنه ينبغي استئناف جهود المساعدات التي تمولها الولايات المتحدة لمعالجة أمراض مثل الملاريا، وكذلك للحيلولة دون وفيات الأطفال حديثي الولادة وعلاج سوء التغذية الحاد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمر عقب توليه منصبه الشهر الماضي بتجميد المساعدات الدولية 90 يوما لحين إجراء مراجعة لها.

وأصدر وزير الخارجية ماركو روبيو بعدها بأسبوع توضيحا يشير إلى أن جهود "إنقاذ الأرواح" معفاة من تنفيذ هذا الأمر خلال تلك الفترة، لكن المنظمات التي تعمل ميدانيا لا تزال في حيرة من أمرها إزاء ما يشمله هذا الإعفاء.

وتهدف مذكرة الوكالة إلى استيضاح ما يمكن استئنافه الآن.

وجاء في المذكرة أن "هذه الأنشطة المنقذة للحياة يجب أن تُستأنف أو تستمر في الأيام الثلاثين المقبلة من فترة وقف المساعدات الخارجية التي تستمر 90 يوما، حتى تمنع وقوع وفيات وشيكة بين المستفيدين من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية".

وتتضمن المذكرة أنشطة تهدف إلى مواجهة مرض السل والملاريا والمخاطر الحادة لوفيات الأمهات والأطفال، ومنها سوء التغذية الحاد وغيره من الأمراض والظروف الصحية التي تهدد الحياة.