بعد إغلاق أسواق الطيور في المنطقة الحضرية بولاية نيويورك.. نفوق 3 طيور بالأنفلونزا

نفق ما لا يقل عن 3 طيور، وربما يصل العدد إلى 15، بسبب إصابتها بأنفلونزا الطيور في حديقتي حيوان في مدينة نيويورك الأميركية، وفقا للجمعية التي تدير هذه المنشآت.

وقالت جمعية الحفاظ على الحياة البرية إن 3 بطات في حديقة حيوان كوينز نفقت بعد إصابتها بالفيروس، وإن الفحوصات المخبرية جارية على 3 بطات و9 طيور برية نفقت في حديقة حيوان برونكس بعد إصابتها المحتملة بالفيروس.

وقال المسؤولون في بيان لهم: "كإجراء احترازي، تم نقل أنواع الطيور المعرضة للخطر إلى مناطق محمية في حدائقنا خلال الأسبوعين الماضيين".

يشار إلى أن السلطات في الولاية أمرت الجمعة بإغلاق أسواق الطيور في المنطقة الحضرية لمدة أسبوع بعد اكتشاف 7 حالات من أنفلونزا الطيور خلال عمليات الفحص الروتينية في مناطق برونكس وبروكلين وكوينز.

وقالت حاكمة الولاية كاثي هوشول إنه لا يوجد تهديد فوري للصحة العامة، وإن الإغلاقات المؤقتة كانت بدافع الحذر الشديد.