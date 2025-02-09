بحة الصوت قد تنذر بهذه الأمراض
9/2/2025
قالت الجمعية المهنية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة بألمانيا إن لـ"بحة الصوت" أسبابا عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.
وأوضحت الجمعية أن الأسباب البسيطة لبحة الصوت تتمثل في نزلة البرد، كما أنها قد تكون أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل بخاخ الكورتيزون المستخدم لعلاج الربو.
كما قد تنذر بحة الصوت بالإصابة بأحد الأمراض الخطيرة مثل الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والارتجاع المريئي وشلل الحبال الصوتية وسرطان الحنجرة.
لذا ينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار بحة الصوت على مدار فترة زمنية طويلة، لا سيما في حالة عدم وجود تفسير لها، وكذلك إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى.
وتتمثل الأعراض المصاحبة في اختفاء الصوت تماما وصعوبات البلع وصعوبات التنفس والشعور بغصة في الحلق، بالإضافة إلى فقدان الوزن غير المبرر والتعب المستمر وتراجع المجهود البدني.
المصدر : الألمانية