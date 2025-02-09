صحة

‫بحة الصوت قد تنذر بهذه الأمراض

أعراض الإصابة بعُقيدات الحبال الصوتية تتمثل في البحة وتغير في طبقة ونبرة الصوت، بالإضافة إلى صعوبة الكلام والغناء مثلا. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: Monique Wüstenhagen/dpa-tmn/dpa
بحة الصوت قد تنذر بالانسداد ‫الرئوي المزمن (الألمانية)
9/2/2025

قالت الجمعية المهنية لأطباء الأنف ‫والأذن والحنجرة بألمانيا إن لـ"بحة الصوت" أسبابا عدة، منها ما هو بسيط ‫ومنها ما هو خطير.

‫وأوضحت الجمعية أن الأسباب البسيطة لبحة الصوت تتمثل في نزلة البرد، كما ‫أنها قد تكون أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل بخاخ الكورتيزون المستخدم ‫لعلاج الربو.

‫كما قد تنذر بحة الصوت بالإصابة بأحد الأمراض الخطيرة مثل الانسداد ‫الرئوي المزمن (COPD) والارتجاع المريئي وشلل الحبال الصوتية وسرطان ‫الحنجرة.

‫لذا ينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار بحة الصوت على مدار فترة زمنية ‫طويلة، لا سيما في حالة عدم وجود تفسير لها، وكذلك إذا كانت مصحوبة ‫بأعراض أخرى.

وتتمثل الأعراض المصاحبة في اختفاء الصوت تماما وصعوبات البلع وصعوبات التنفس ‫والشعور بغصة في الحلق، بالإضافة إلى فقدان الوزن غير المبرر والتعب ‫المستمر وتراجع المجهود البدني.

المصدر : الألمانية

إعلان