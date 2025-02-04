منظمة الصحة العالمية تعلن بدء تجربة لقاح ضد الإيبولا في أوغندا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنّ تجربة لقاح ضد الإيبولا في أوغندا بدأت أمس الاثنين بعد أقلّ من أسبوع من إعلان السلطات في الدولة الأفريقية تفشي الوباء فيها.

وقال غيبريسوس على منصة إكس إن "تجربة اللقاح هذه أُطلقت في وقت قياسي"، وأضاف أنهم ضمنوا الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية والأخلاقية الوطنية والدولية. وأوضح أن هذه التجربة تستهدف "المصابين بالمرض ومخالطيهم"، ولفت إلى أنها "تجربة أولى لتقييم الفعالية السريرية للقاح ضدّ مرض فيروس إيبولا سلالة السودان".

وأضاف "تظهر هذه التجربة أهمية الاستثمار في البحوث المرتبطة باللقاحات والعلاجات وتطويرها، والاستعداد للاستجابة للأوبئة".

وأعلنت السلطات الأوغندية يوم 30 يناير/كانون الثاني الماضي تفشّي فيروس إيبولا في العاصمة كمبالا حيث قتل المرض ممرّضا كان يعمل في مستشفى مولاغو الوطني، وفق ما ذكرت السلطات الصحية الأوغندية.

وقال غيبريسوس أمس الاثنين "ستواصل منظمة الصحة العالمية دعم الحكومة في الاستجابة العالمية للسيطرة" على الوباء.

وللمرض ستّ سلالات مختلفة تسبّبت ثلاث منها (بونديبوغيو، والسودان، وزائير) في حدوث أوبئة انتشرت على نطاق واسع. وتسبب هذا الفيروس بكل سلالاته في وفاة أكثر من 15 ألف شخص في أفريقيا منذ العام 1976. ولا يوجد حاليا أي لقاح ضد فيروس إيبولا سلالة السودان.