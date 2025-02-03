هيئة ألمانية توصي ‫بتجديد التطعيم ضد الدفتيريا كل 10 سنوات

أوصى المركز الاتحادي الألماني للتوعية ‫الصحية البالغين بتجديد التطعيم ضد الدفتيريا (الخناق) كل 10 سنوات، ‫وذلك لتجنب مخاطره الجسيمة التي قد تهدد الحياة.‫

والخناق (الدفتيريا) مرض معد حاد تسببه السموم التي تنتجها بكتيريا تدعى بكتيريا الخناق الوتدية (Corynebacterium diphtheria)، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ويؤثر المرض على الحلق واللوزتين، وهما الشكلان الأكثر شيوعا من المرض، وتشمل الأشكال الأخرى للمرض الالتهابات الجلدية.

وينتشر المرض من شخص لآخر بالعدوى المنقولة بالقطيرات عن طريق الجهاز التنفسي، ويمكن أن يؤثر على جميع الفئات العمرية، خاصة الأطفال غير المطعمين.

وتسهم الظروف المعيشية المكتظة في انتشار المرض بين أفراد الأسرة، وربما تؤدي إلى تفشي المرض. وإذا لم يعالج المريض المصاب فقد يتعرض للموت نتيجة المضاعفات التالية التي تؤثر على القلب والجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي.

‫بكتيريا سامة

‫‫وأوضح المركز أن الدفتيريا هي مرض تسببه بكتيريا تنتج سمًّا في الجسم، ‫مشيرا إلى أنه في حالة الإصابة بالدفتيريا البلعومية قد يحدث تورم شديد ‫في منطق الحلق يؤدي إلى انسداد مجرى الهواء تماما، ومن ثم الإصابة ‫بالاختناق الذي يشكل خطرا على الحياة.

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‫‫كما أوصى المركز بتجديد التطعيم ضد الدفتيريا قبل السفر إلى الدول ‫الموبوءة به، مشيرا إلى أن الدفتيريا تعدّ مرضا متوطنا في العديد من ‫بلدان أفريقيا وجنوب المحيط الهادي وشرق أوروبا.

‫‫يشار إلى أن لقاح الدفتيريا يعطى للأطفال في عمر شهرين، والتطعيم ‫الثاني في عمر 4 أشهر، والثالث في عمر 11 شهرا. ‫‫‫ويعدّ تجديد التطعيم مهما للأطفال أيضا؛ حيث ينبغي تجديد التطعيم في ‫عمر 5 إلى 6 سنوات، ثم في عمر 9 إلى 16 سنة.