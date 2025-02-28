‫ما أسباب الشعور بدوار عند الانحناء؟

يشعر بعض الأشخاص بدوار عند الانحناء، ‫فما أسباب ذلك؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة ‫أن الشعور بدوار أثناء الانحناء له أسباب عديدة، أبرزها الدوار الموضعي ‫الحميد، الذي ينشأ بسبب حركات معينة في الرأس مثل:

الانحناء

‫تدوير الرأس أو خفضه أو رفعه

‫الاستلقاء والتقلب أثناء الاستلقاء أو الجلوس

‫‫سبب هذا النوع من الدوار هو وجود بلورات صغيرة في الأذن الداخلية، والتي ‫تغير موقعها عند تحريك الرأس، وهذا يؤدي إلى تهيج الخلايا الحسية. وترسل ‫الخلايا الحسية حركة إلى المخ، ولكنها لا تتوافق مع الحركة، التي تدركها ‫العين. ويسبب هذا الشعور دوارا مفاجئا.

‫‫انخفاض ضغط الدم الانتصابي‫

‫كما قد يرجع الدوار عند الانحناء إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم عند ‫الوقوف أو الجلوس في وضع مستقيم فيما يعرف بانخفاض ضغط الدم الانتصابي، ‫والذي يحدث بسبب ضعف تنظيم ضغط الدم. وتكمن أسباب هذ الضعف في الأمراض ‫التالية:

أمراض القلب والأوعية الدموية مثل قصور القلب أو مرض القلب التاجي

مرض السكري

‫‫أمراض مثل مرض باركنسون أو الخرف

‫‫الفشل الكلوي

‫‫أدوية

‫‫كما يمكن أن تتسبب بعض الأدوية في الشعور بدوار عند الانحناء أو الوقوف ‫إذا تم تناولها لفترة طويلة من الزمن، على سبيل المثال:

إعلان

‫‫أدوية خفض ضغط الدم

‫‫مدرات البول

‫‫مضادات الاكتئاب

‫‫وعلى أية حال، ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫الشعور بدوار عند الانحناء، لا سيما عند حدوثه بشكل متكرر وعلى مدار ‫فترة زمنية طويلة، وكذلك إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل الإغماء.