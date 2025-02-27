منظمة الصحة‭ ‬العالمية: جدري القردة ما زال حالة طوارئ صحية

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن تفشي جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة.

وذكرت المنظمة التي أعلنت جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة‭ ‬في أغسطس/آب من العام الماضي أن قرارها يستند إلى الارتفاع المستمر في عدد الإصابات بجدري القردة وانتشار المرض جغرافيا.

وأضافت الوكالة أن العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي أعاق خطة الاستجابة، من بين العوامل أيضا.

وحالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقا دوليا هي أعلى مستويات التأهب التي تصدرها منظمة الصحة العالمية، ويعلن عنها المدير العام للمنظمة بعد استشارة مجموعة من الخبراء الخارجيين.

وصُنفت سلالة فرعية مختلفة من جدري القردة حالة طوارئ في 2022 و2023.

وذكر تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية أن النوع الجديد من جدري القردة، وهو السلالة الفرعية 1ب، لا يزال يؤثر بشكل رئيسي على جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن أوغندا وبوروندي تأثرتا بشكل كبير أيضا. كما ظهرت حالات مرتبطة بالسفر في دول مثل تايلند وبريطانيا.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم تأكيد أكثر من 21 ألف إصابة بالمرض عالميا عن طريق الاختبارات المعملية منذ بداية 2024، بما في ذلك 70 حالة وفاة، معظمها في الكونغو.

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وفي العام الماضي، كان هناك أيضا أكثر من 50 ألف حالة يشتبه في إصابتها، وأكثر من ألف حالة وفاة. وكان تأكيد الحالات أمرا صعبا في المناطق ذات القدرات الأقل.

ويمكن لجدري القردة الانتقال عبر المخالطة. وقد يؤدي المرض إلى الوفاة في حالات نادرة، لكن أعراضه عادة ما تكون معتدلة.‭‭‭‭ ‬‬‬‬ويسبب المرض أعراضا أشبه بأعراض الإنفلونزا وبثورا مليئة بالقيح في الجسد.