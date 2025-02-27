‫النسيان.. متى يستلزم استشارة الطبيب؟

يعد النسيان أمرا طبيعيا، ويعاني ‫منه الجميع من وقت إلى آخر، غير أنه قد يشير في بعض الحالات إلى مشكلة ‫صحية خطرة تستلزم استشارة الطبيب.

‫‫وقالت الغرفة الاتحادية للمعالجين النفسيين بألمانيا إن النسيان له ‫أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير، موضحة أن الأسباب البسيطة ‫تتمثل في قلة النوم والإرهاق البدني أو الذهني أو التوتر النفسي.

وقد يرجع النسيان إلى نقص السوائل في الجسم وسوء التغذية، بالإضافة ‫إلى تناول أدوية معينة؛ إذ يؤثر ذلك سلبا ‫على الأداء المعرفي والإدراكي.

‫‫مشكلة صحية خطرة

‫‫وفي بعض الحالات قد ينذر النسيان بمشكلة صحية خطرة جسدية ونفسية على حد ‫سواء مثل أمراض الغدة الدرقية، وقصور القلب، والخلل في الدورة الدموية ‫الدماغية، ومرض الشلل الرعاشي (الباركنسون)، والخرف، والاكتئاب.

‫لذا شددت الغرفة على ضرورة استشارة الطبيب لدى استمرار النسيان مدة زمنية طويلة وإذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل صعوبة العثور على ‫الكلمات، ووضع أشياء في غير موضعها كوضع حافظة ‫النقود في الثلاجة؛ فقد يشير ذلك إلى الإصابة بالخرف.

‫‫كذلك قد يشير النسيان إلى اضطرابات الغدة الدرقية مثل قصور الغدة ‫الدرقية الذي تظهر أعراضه في صورة الخمول والتعب وزيادة الوزن وتقصف ‫الأظافر وجفاف الجلد، أو فرط نشاط الغدة الدرقية الذي تظهر أعراضه في ‫صورة القلق وسرعة ضربات القلب واضطرابات النوم.

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‫وقد يشير النسيان أيضا إلى الباركنسون الذي تتمثل أعراضه في ارتعاش ‫اليدين وتثاقل القدمين وتباطؤ الحركة.

‫كما قد ينذر النسيان بالإصابة بالاكتئاب الذي تتمثل أعراضه في ‫اضطرابات النوم، والقلق، وفقدان الدوافع والاهتمامات، وفقدان ‫الثقة بالنفس واحترام الذات، والميل إلى العزلة والانسحاب من العلاقات ‫الاجتماعية، والتفكير في إيذاء النفس.