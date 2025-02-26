الصحة العالمية قلقة من تأثير العنف بالضفة الغربية على الرعاية الصحية

قال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس الثلاثاء إن المنظمة تشعر بقلق شديد من العنف في الضفة الغربية المحتلة وتأثير الهجمات "الحادة التزايد" على الرعاية الصحية.

وأرسلت إسرائيل دبابات إلى الضفة الغربية لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما يوم الأحد وأمرت الجيش بالاستعداد "لبقاء طويل الأمد" في مخيمات اللاجئين.

وقال بيبركورن في مؤتمر صحفي عن بعد من غزة "نشعر بقلق شديد من الوضع في الضفة الغربية وتأثيره على الصحة".

وأضاف "نرى تصاعدا حادا.. في بؤر العنف والهجمات في الوقت الراهن على قطاع الرعاية الصحية في الضفة الغربية".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن تقديم الرعاية الصحية في الضفة الغربية تضرر من 44 هجوما هذا العام وطال الضرر 4 مرافق للرعاية الصحية.

وذكرت أن 4 مرضى لقوا حتفهم في أثناء انتظارهم سيارة إسعاف، كما أصيب 8 من العاملين في مجال الصحة وهم يحاولون الوصول إلى مرضى.

وقالت المنظمة أيضا إن 25 من العاملين في الرعاية الصحية والمرضى قتلوا وأصيب 121 آخرون في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأشارت منظمة الصحة العالمية أيضا إلى قيود شديدة على الحركة في أنحاء الضفة الغربية، تشمل عراقيل تؤثر على حركة سيارات الإسعاف والعاملين في الرعاية الصحية.

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وقال بيبركورن إن منظمة الصحة العالمية قدمت إمدادات طوارئ ومستلزمات لعلاج المصابين لبعض مستشفيات الضفة الغربية.

ونزح 40 ألف فلسطيني على الأقل من منازلهم في جنين ومدينة طولكرم القريبة في شمال الضفة الغربية منذ بدأت إسرائيل عملية عسكرية هناك الشهر الماضي عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد حرب استمرت 15 شهرا.

وتشير أحدث أرقام منظمة الصحة العالمية إلى استشهاد 82 فلسطينيا في الضفة الغربية في الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني حتى 13 فبراير/شباط.