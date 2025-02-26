الحصبة تواصل انتشارها في تكساس

واصل مرض الحصبة انتشاره في ولاية تكساس الأميركية، حيث وصل عدد حالات الإصابة إلى 124 حالة.

وذكرت إدارة خدمات الصحة في ولاية تكساس أن أغلب الحالات كانت لأفراد غير ملقحين أو أفراد لا يعرف وضعهم في ما يتعلق بالتطعيم، ونقل 18 شخصا إلى المستشفى حتى الآن.

ويشكل الأطفال والمراهقون الذين تراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما أغلبية الحالات بواقع 62 حالة، يليهم 39 حالة بين الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 4 سنوات وما دون.

وتعد مقاطعة جينز الريفية مركز تفشي المرض، حيث تم تأكيد 80 حالة بين السكان، وفقا لدائرة الخدمات الصحية في الولاية.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بشكل منفصل 93 حالة في 8 ولايات حتى الآن هذا العام في ألاسكا وكاليفورنيا وجورجيا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو ونيويورك ورود آيلاند وتكساس.

وتعد الحصبة مرضا معديا، ويمكن لمريض واحد مصاب أن ينشر الحصبة لما يصل إلى 9 من كل 10 مخالطين مقربين معرضين للإصابة، وفقا للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وشهدت الولايات المتحدة الأميركية ارتفاعا في حالات الحصبة خلال عام 2024، بما في ذلك تفش في شيكاغو أصاب أكثر من 60 شخصا.