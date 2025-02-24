الظهور المفاجئ للشامات قد يشير لهذا المرض الخطير

قالت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان إن الظهور المفاجئ للشامات يدق ناقوس الخطر؛ حيث إنه ينذر بالإصابة بسرطان الجلد.

وأضافت الجمعية أن التغيرات الطارئة على شكل وحجم ولون الشامات الموجودة بالفعل تنذر أيضا بالإصابة بسرطان الجلد، وذلك على النحو التالي:

الشكل: تصبح الشامة ذات شكل غير متساو وتصبح الحافة متعرجة أو غير واضحة المعالم أو غير مستوية أو خشنة متقشرة.

الحجم: يزيد قطر الشامة على 5 ملم أو تبدو بشكل نصف كروي، كما تبرز الشامة أكثر من 1 ملم فوق مستوى الجلد.

اللون: تتجمع عدة ألوان في الشامة الواحدة مثل الوردي والرمادي والبني والأسود.

وتشمل أعراض سرطان الجلد أيضا العُقيدات الجلدية والتقرحات الداكنة.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة طبيب أمراض جلدية فور ملاحظة هذه التغيرات الطارئة على الجلد، وذلك للخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، ومن ثم الخضوع للعلاج في الوقت المناسب في حال التحقق من الإصابة بسرطان الجلد.

وحسب شكل ومرحلة المرض، تشمل طرق علاج سرطان الجلد الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي والعلاج الضوئي الديناميكي والعلاج المناعي.

جدير بالذكر أن سرطان الجلد هو ورم خبيث يصيب الجلد، تكمن أسبابه في التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى الاستعداد الوراثي والأمراض الوراثية والتعرض المفرط للمواد الكيميائية.