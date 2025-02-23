فريق طبي قطري يصل دمشق لإجراء عمليات قسطرة قلبية

وصل إلى مطار دمشق الدولي أمس السبت فريق طبي قطري مكون من ‏اختصاصيين بجراحة القلب من مؤسسة حمد الطبية ومستشفى سدرة للطب، ‏ضمن "مشروع القوافل الطبية" الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري في عدة ‏دول.‏

وبيّن المنسق الطبي للهلال الأحمر القطري الدكتور حسن القسوم في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن الوفد يضم ‌‏اختصاصيين استشاريين بمجال القسطرة لدى البالغين والأطفال، ومن المخطط أن يجروا 80 عملية ‏قسطرة قلبية، وأن يعلاجوا تشوهات القلب عند الأطفال بشكل مجاني، إضافة إلى ‏تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة لإجراء عمليات القسطرة، وذلك بالتعاون ‏مع وزارة الصحة السورية والهلال الأحمر العربي السوري.

وأوضح القسوم أن إجراء العمليات سيكون خلال الفترة الممتدة من 22 إلى ‏27 من الشهر الجاري في مركز أمراض وجراحة القلب الجامعي بالمواساة (عمليات ‏قسطرة قلبية للأطفال)، وبمركز دمشق لأمراض وجراحة القلب في منطقة دمر ‏بدمشق (عمليات قسطرة قلبية للكبار).‏

بدوره لفت مدير صحة دمشق الدكتور محمد أكرم معتوق، في تصريح لوكالة سانا، إلى أن الوفد ‏مكون من أكفأ أطباء أمراض وجراحة القلب، وسيسهم في تخفيف الأعباء وتقليل ‏انتظار المرضى عبر إجراء العديد من العمليات بشكل مجاني في مرحلة أولى ستتبعها مرحلة أخرى، وأشار إلى أن ‏الفساد الذي كان سائدا إبان حكم النظام البائد تسبب في تهالك المنظومة ‏الصحية في البلاد.‏