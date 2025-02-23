فريق طبي قطري يصل دمشق لإجراء عمليات قسطرة قلبية
وصل إلى مطار دمشق الدولي أمس السبت فريق طبي قطري مكون من اختصاصيين بجراحة القلب من مؤسسة حمد الطبية ومستشفى سدرة للطب، ضمن "مشروع القوافل الطبية" الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري في عدة دول.
وبيّن المنسق الطبي للهلال الأحمر القطري الدكتور حسن القسوم في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن الوفد يضم اختصاصيين استشاريين بمجال القسطرة لدى البالغين والأطفال، ومن المخطط أن يجروا 80 عملية قسطرة قلبية، وأن يعلاجوا تشوهات القلب عند الأطفال بشكل مجاني، إضافة إلى تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة لإجراء عمليات القسطرة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة السورية والهلال الأحمر العربي السوري.
وأوضح القسوم أن إجراء العمليات سيكون خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 27 من الشهر الجاري في مركز أمراض وجراحة القلب الجامعي بالمواساة (عمليات قسطرة قلبية للأطفال)، وبمركز دمشق لأمراض وجراحة القلب في منطقة دمر بدمشق (عمليات قسطرة قلبية للكبار).
بدوره لفت مدير صحة دمشق الدكتور محمد أكرم معتوق، في تصريح لوكالة سانا، إلى أن الوفد مكون من أكفأ أطباء أمراض وجراحة القلب، وسيسهم في تخفيف الأعباء وتقليل انتظار المرضى عبر إجراء العديد من العمليات بشكل مجاني في مرحلة أولى ستتبعها مرحلة أخرى، وأشار إلى أن الفساد الذي كان سائدا إبان حكم النظام البائد تسبب في تهالك المنظومة الصحية في البلاد.