تساؤلات حول مصير أكثر من 5 ملايين مريض بالإيدز في جنوب أفريقيا بعد تعليق ترامب المساعدات

ثارت مخاوف تتعلّق بحصول 5.5 ملايين مواطن في جنوب أفريقيا على علاجات مضادة للفيروسات الرجعية، حيث صار تمويل هذه العلاجات موضع تساؤل، بعدما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق عمل "خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز" (بيبفار).

يشار إلى أن الخطة التي تم تعليقها، هي عبارة عن مبادرة حكومية أميركية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز)، والمساعدة في إنقاذ حياة المصابين بالمرض.

كانت المبادرة تساهم بأكثر من 400 مليون دولار سنويا لتمويل برامج مكافحة الإيدز، والمنظمات غير الحكومية في جنوب أفريقيا، أي نحو 17% من إجمالي حجم التمويل، حسب بيانات وزارة الصحة.

وعلى الصعيد العالمي، يعود الفضل إلى "خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز" في إنقاذ حياة ما لا يقل عن 26 مليون شخص منذ إطلاقها في عام 2003، حسب برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز.