صحة|أفريقيا

تساؤلات حول مصير أكثر من 5 ملايين مريض بالإيدز في جنوب أفريقيا بعد تعليق ترامب المساعدات

Since it was first reported 20 years ago, 60 million have been infected and 20 million have died of AIDS., It is an international crisis, but in sub-Saharan Africa AIDS is inflicting a catastrophe of epic proportions on an already poverty stricken and weak population. The disease is killing 9,000 Africans every day leaving millions of children orphaned and a region with a life expectancy likely to fall to only 38 years by 2010. This year the Dark Continent? will suffer 5 million new infections compared with only 40,000 in North America. A teenage son in South Africa has a 50/50 chance of dying of AIDS ? in Botswana it would be a 66% chance., Living in these countries, there is no escape from HIV/AIDS
على الصعيد العالمي يعود الفضل إلى "خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز" في إنقاذ حياة ما لا يقل عن 26 مليون شخص منذ إطلاقها في عام 2003 (غيتي-صورة مجازية)
18/2/2025

ثارت مخاوف تتعلّق بحصول 5.5 ملايين مواطن في جنوب أفريقيا على علاجات مضادة للفيروسات الرجعية، حيث صار تمويل هذه العلاجات موضع تساؤل، بعدما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق عمل "خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز" (بيبفار).

يشار إلى أن الخطة التي تم تعليقها، هي عبارة عن مبادرة حكومية أميركية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز)، والمساعدة في إنقاذ حياة المصابين بالمرض.

كانت المبادرة تساهم بأكثر من 400 مليون دولار سنويا لتمويل برامج مكافحة الإيدز، والمنظمات غير الحكومية في جنوب أفريقيا، أي نحو 17% من إجمالي حجم التمويل، حسب بيانات وزارة الصحة.

وعلى الصعيد العالمي، يعود الفضل إلى "خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز" في إنقاذ حياة ما لا يقل عن 26 مليون شخص منذ إطلاقها في عام 2003، حسب برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز.

المصدر : الألمانية

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