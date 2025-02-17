تقارير الذكاء الاصطناعي الجراحية أدق مما يكتبه الأطباء

أظهرت دراسة حديثة أن التقارير التي تكتب بواسطة الذكاء الاصطناعي أثناء متابعة الجراحين وهم يجرون العمليات عبر أجهزة الحاسوب تكون أكثر دقة من التقارير التي يكتبها الجراحون بأنفسهم.

وكشفت الدراسة المنشورة في دورية "جورنال أوف ذا أميركان كوليدج أوف سيرجنز" عن أن كتابة الملاحظات الجراحية -وهي التقارير التي توثق تفاصيل الإجراء الجراحي- باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي تكون أدق، إذ درب الباحثون أنظمة "الرؤية الحاسوبية" على اكتشاف تصرفات الجراحين في مقاطع مصورة لعمليات بمساعدة الروبوت لإزالة البروستاتا ولكل خطوة ممكنة من العملية، وبينما كان نظام الذكاء الاصطناعي "يشاهد" التسجيل المصور اكتشف خطوات الجراح وجمع النص في تقرير جراحي سردي.

وعندما اختبر الباحثون النظام باستخدام مقاطع مصورة عن 158 حالة حقيقية احتوت 53% من التقارير التي كتبها الجراحون على تناقضات مقارنة بـ29% من تقارير الذكاء الاصطناعي، حسبما حددها فريق من الخبراء من المراجعين.

كما تم العثور على تناقضات كبيرة مع الإجراءات المسجلة في المقاطع المصورة، والتي قد تكون ذات أهمية لرعاية المريض لاحقا في 27% من تقارير الجراحين وفي 13% فقط من تقارير الذكاء الاصطناعي.

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وقال الباحثون إنه مع إجراء المزيد من الاختبارات فإن التكنولوجيا الجديدة لديها القدرة على "تقليل عبء التوثيق، وتحسين دقة التقارير الجراحية، وتعزيز الشفافية الجراحية، وتقليل عدم الموضوعية في التوثيق الجراحي".