ما أبرز أعراض السرطان المبكرة؟

ما أبرز الأعراض المبكرة للسرطان لدى النساء والرجال؟ وهل يمكن فعلا قتل الخلايا السرطانية عبر تجويعها ومنع السكر عنها؟ وهل يعتبر ما يسمى بفيتامين "بي 17" علاجا سحريا للسرطان؟

تناولت عيادة الجزيرة هذه الأسئلة وغيرها مع ضيف الحلقة الدكتور عاصم منصور المدير العام لمركز الحسين للسرطان في الأردن:

ما أبرز أسباب مرض السرطان؟

الجواب باختصار هو أنه لا يوجد سبب معين للسرطان، فالسرطان خلل في البنية الجينية للخلية، وهناك أسباب عدة، بعضها موروث وبعضها مكتسب، إذ إن حوالي 10% من الحالات تكون وراثية تنتقل من الأبوين إلى الأبناء.

أما الأسباب المكتسبة فتنتج عن عدة أمور تتعلق بأسلوب حياتنا، منها التدخين، ونوعية الأكل والشرب والسمنة، إضافة إلى بعض الفيروسات التي تسبب السرطان كفيروس الكبد. ورغم وجود تفسير لنحو 50% من حالات السرطان، يبقى 50% منها بلا تفسير.

ما أبرز أعراض السرطان؟

السرطان له أعراض خاصة وأعراض عامة، فالأعراض الخاصة تختص بنوع السرطان والعضو المصاب، كوجود ورم، أو كتلة، أو تغيير في الجلد.

وأما الأسباب العامة، فترتبط عادة بحالات السرطان المتقدمة، مثل الضعف العام، نقص الوزن، نقص بالشهية، تجمع السوائل، الألم الشديد.

ما أخبث أنواع السرطان؟

يمكنني القول إن سرطان البنكرياس يعتبر خطيرا، لأن 15% فقط من حالاته قابلة للعلاج، إضافة إلى ذلك هناك نوع آخر من الأورام الشرسة وهو ورم الدماغ الذي يسمى "جليوبلاستوما" (Glioblastoma) ويصيب الناس في عمر الأربعينيات والخمسينيات وهو منتشر بكثرة نسبيا.

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وأكثر أنواع السرطان فتكا ويؤدي إلى الوفاة هو سرطان الرئة، حيث إنه مسؤول عن عدد كبير من الوفيات سنويا، وكذلك سرطان الكبد والقنوات المرارية أيضا يعد من السرطانات الشرسة.

وأحد الأسئلة المتداولة هو كيف نعرف أن السرطان في مراحله الأولى؟

كقاعدة عامة كلما كان حجم السرطان أصغر كان في مراحله الأولى، لكننا لا نستطيع أن نجزم بذلك ما لم ندرسه في المختبر، ونعرف أنه لم يخترق جدار العضو المصاب بكامل سمكه، أو عندما نجري الفحوصات الشعاعية والنووية فنتأكد أنه ما زال في موضعه، ولم ينتقل إلى أماكن أخرى كالغدد الليمفاوية أو أعضاء أخرى من الجسم.

متى تبدأ أعراض السرطان بالظهور؟

يختلف الأمر من سرطان إلى آخر، فبعض أنواع السرطان يمضي سنوات قبل أن يكشف نفسه وقبل أن يُعلن عن نفسه، لكن أنواعا أخرى من السرطان تتضاعف -هناك شيء يسمى بالطب وقت التضاعف Doubling time وهو الوقت الذي يتضاعف فيه- في حدود الأسابيع القليلة.

فسرطان كل من الرئة والبنكرياس يظهران خلال أسابيع، أما البروستاتا والثدي، فبطيئة جدا وقد تأخذ سنوات إلى أن تكشف عن وجهها الحقيقي.

ما أسهل أنواع السرطان؟

هناك إجابة خاصة وإجابة عامة، فالإجابة العامة، هي أنه كلما كان السرطان مبكرا، كان أقل شراسة ويمكن التعامل معه.

والإجابة العامة، برأيي، أن سرطان الغدة الدرقية هو أقل شراسة، حيث إن نسبة الشفاء فيه 98 إلى 100%، إذا كان الشخص في المرحلتين الأولى والثانية.

ويليه أحد أنواع سرطان الخصية، وسرطان البروستاتا عند كبار السن عادة هو أيضا سرطان غير قاتل، وقد يموت المريض بأسباب أخرى تتعلق بالقلب أو غيره، وليس بالسرطان. ثم يأتي سرطان الثدي إذا اكتشف مبكرا، وسرطان الغدة اللمفاوية من النوع الهودجكني.

أريد أن نسأل أكثر عن سرطان الخصية، هذا نادرا ما نسمع عنه؟

هناك عدة أنواع لسرطان الخصية، لكن ثمة نوعا يصيب الشباب في المراهقة وسني الشباب، ويشعر الشخص في البداية أن هناك تورما أو كبرا لإحدى الخصيتين مقارنة بالأخرى.

ويتم علاجه بالاستئصال. وفي بعض الحالات استئصال خصية واحدة، ولا يؤثر هذا مستقبلا على موضوع الإنجاب. ولو انتقل هذا السرطان إلى الغدد الليمفاوية، فيمكن استئصال هذه الغدد الليمفاوية، وتصل نسبة الشفاء في بعض أنواع سرطان الخصية إلى 100%.

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ما أبرز أعراض السرطان المبكرة عند النساء؟

سرطان النساء، وأنا أعتقد أن المقصود بذلك ما يصيب الأعضاء النسائية، فهناك أعراض مبكرة وأعراض متأخرة.

الأعراض المبكرة، منها النزف المهبلي، النزف خلال الجماع، عودة الطمث أو الدورة الشهرية بعد أن تكون قد انقطعت، في سن اليأس حيث يجب ألا يعود هذا الدم.

وقد ينزل أيضا دم ما بين الدورتين الشهريتين، أو بعض الإفرازات المائية التي تكون مختلطة ببعض الدم أو لها رائحة كريهة.

وأريد أن أؤكد هنا أن هذه الأعراض ليست بالضرورة أعراض السرطان. لكن هذا ما نسميه علامة إنذار، وهنا يجب أن تذهب المريضة إلى طبيبة نسائية لفحصها ولتتأكد أن هذا هو ناتج عن السرطان وليس التهابا، لأن بعض الالتهابات تنتج الأعراض نفسها.

ما أبرز أعراض السرطان المبكرة عند الرجال؟

عند الرجال يعتمد على نوع السرطان، فإذا تحدثنا عن سرطان البروستاتا وهو من أكثر السرطانات شيوعا عند الرجال فهو سرطان صامت في مراحله المبدئية ولا يؤدي لشيء.

وعادة ما يكون سرطان البروستاتا عند اكتشافه بمجال المليمترات، لذلك يمكن التعامل معه، لكن إذا تأخرنا بالتشخيص وكبر فعادة يصبح التبول أكثر من المعتاد. وفي بعض المرات يؤدي إلى منع التبول أو خنق مجرى البول بحيث يصبح إفراغ المثانة من البول صعبا جدا. لكن كل في مراحل متأخرة.

وأما سرطان الرئة وهو السرطان الثاني عند الرجال فيتعلق عادة بالسعال أكثر من اللازم أو النزف أو خروج دم من الجهاز التنفسي. وعند تطوره تصبح هناك سوائل حول الرئة، وعندها يعاني المريض من صعوبات التنفس ونقص الأكسجين.

ما أعراض السرطان الخفية؟

في الحقيقة لا توجد أعراض سرطان خفية، لكن يوجد سرطان خفي، لأن الكثير من أنواع السرطان تمر بمرحلة ما قبل التسرطن، وهنا يكون دورنا في الكشف المبكر.

وسرطان القولون مثلا -وهو ثاني سرطان عند الرجال والنساء- لا يبدأ شرسا وإنما يبدأ بزائدة لحمية إذا أجرينا فحصا مبكرا أو فحص البراز أو تنظيرا للقولون وكشفنا هذه الزائدة اللحمية وتم استئصالها فقط بالمنظار وعندها لا يعود هناك سرطان ولا ينتقل إلى المرحلة الشرسة.

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وفي سرطان الثدي عند السيدات تكون هناك تكلسات تسبق السرطان. وإذا كشفناها بصورة الماموغرام وتمت إزالتها جراحيا فلن تنتقل إلى المرحلة الشرسة. صحيح هناك أعراض خفية لكنها لا تحس من قِبَل المريض.

هل يمكن فعلا قتل الخلايا السرطانية عبر تجويعها ومنع السكر عنها؟

هذه إحدى الأساطير حول مرض السرطان، فأي خلية -عادية أو سرطانية- عند الانقسامات تحتاج إلى طاقة والطاقة أحد مصادرها هو السكر، لذلك لا يوجد أي أساس علمي يفيد بأن تجويع الخلية يؤدي إلى الشفاء من السرطان، إذ لا نستطيع أن نقول للجسم استخدم هذا السكر لهذه الخلية أو تلك.

فإن جوعت الخليتين، قد أحرم الجسم من طاقة لمكافحة السرطان وللتغلب عليه ولتحمل العلاجات. ومصدر الطاقة ليس فقط السكر، فهناك السكريات البسيطة والكربوهيدرات المهمة جدا للجسم.

وحتى هذه الخلية إذا لم تجد لا هذه ولا تلك قد تلجأ إلى الدهنيات لتحصل على الطاقة أو إلى البروتينات. فلا نريد أن نوصل الخلية لتبحث عن البروتينات والدهنيات لتمدها بالطاقة اللازمة. لذلك الاعتدال في السكر هو الأساس، لا التجويع.

هل ما يسمى بفيتامين "بي 17" علاج سحري للسرطان؟

أعجبني ما ذكرته، ومن الدقة أنك قلت "ما يسمى" لأنه ليس فيتامينا. هذه المادة التي تسمى "ليتريل" بي 17 وهي موجودة في مكسرات أو في لب من فاكهة موجودة في بعض الخضروات بكميات قليلة، عندما يأخذها الإنسان بكميات كبيرة فتتحول داخل الأمعاء إلى مادة السيانيد السامة، ومن هنا جاءت الأسطورة أن مادة السيانيد قد تقوي المناعة وقد تقتل الخلية.

وهناك دراسات، لكن غير معتمدة، وهي أنه في الظروف المخبرية قد تقتل الخلية، لكن ضرر هذه المادة أكبر من نفعها، فمادة السيانيد سامة للجهاز العصبي، وسامة كذلك للكبد والجهاز الدوري.

وفي بعض الجرعات العالية قد تؤدي إلى الوفاة. لذلك نصيحتي لا تلجؤوا إلى هذه المادة ولا تستخدموها. ونحن بانتظار مزيد من الأبحاث إذا تبين أن لها فعالية أعلى من السمية، وهناك سنقول للناس استخدموها، لكن في الوقت الحالي أنا ضد استخدامها فضررها أكثر من نفعها.

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هل هناك مشروب قادر على قتل الخلايا السرطانية؟

لا يوجد أي مشروب أو عشبة أو أي شيء ثبت أنه يقتل الخلايا السرطانية، لكن هناك بعض الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم وثبتت سلامتها تسهم في قتل الخلايا السرطانية.

هل يمكن الشفاء من السرطان بشكل نهائي؟

نعم، يمكن الشفاء من السرطان بشكل نهائي، وقد كنا في السابق نقول إن السرطان في المرحلة الرابعة، لا يمكن الشفاء منه، لكن هذا لم يعد صحيحا الآن. فبعض هذه الأورام عرف سببها وسبب الطفرة وقد وجهنا العلاج إلى هذه الطفرة.

الآن أصبحنا نتحدث عن بعض أنواع السرطان مثل الرئة، وبعضها في المرحلة الرابعة يمكن شفاؤها. كما أن السرطان في المرحلة المبكرة يمكن الشفاء منه، لذلك بإمكاني أن أقول الآن إن 50% من حالات السرطان هي قابلة للشفاء.

ما أحدث علاج حاليا للسرطان؟

كعائلة كبيرة فالعلاج الدقيق أو الطب الدقيق. وتحتها يأتي العلاج المناعي. وهذا يأتي على أنواع منها ما هو طبيعي يقوي المناعة الطبيعية للجسم. ويعني هذا أن نأخذ هذه الخلايا المناعية، ونعيد تدريبها، ثم نعيدها للجسم لتقوم بالتعرف ومحاربة السرطان.

ومن العلاج المناعي ما يصنع خارج الجسم، وهو ما يسمى بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة Monoclonal antibodies، إذ تصنع خارج الجسم، ثم تعطى عن طريق الحقن، وفي بعض الحالات عن طريق الفم، لتقوم بمكافحة السرطان.

وبعض العلاجات التي تحاول أن تتجه إلى المكابح الموجودة عند الجهاز المناعي، فتفتحها وتطلق العنان للجهاز المناعي ليقاوم السرطان.

كم يعيش مريض السرطان دون تلقي العلاج؟

هذا يعتمد على نوع الورم، وموضعه، وفي أي مرحلة شُخّص بها، فبعض أنواع السرطان قد يعيش الإنسان بها سنوات، ومنها البروستاتا، إذ قد يعيش سنوات طويلة دون أن يتلقى علاجا.

لكن بعض أنواع السرطان لا تمهل صاحبها إلا بضعة أسابيع أو أشهرا قليلة جدا مثل سرطان البنكرياس، وسرطان القنوات الصفراوية، وسرطان الرئة.

هل هناك علاج للسرطان المنتشر؟

نعم، هناك علاج للسرطان المنتشر على نوعين بصورة عامة:

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العلاج الموضعي لمحاصرته في موضعه.

العلاج العام الذي يشمل الجسم كله عندما ينتشر السرطان عندما لا يكون العلاج الموضعي مفيدا.

كما أن هناك أنواعا أخرى من العلاجات كالعلاج المناعي، والعلاج البيولوجي، والعلاج الجيني، والعلاج الموجه، وبالتالي بإمكاننا معالجة السرطان المنتشر باللجوء إلى أحد هذه الأنواع.