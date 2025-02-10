‫ما أسباب آلام الكتف؟‬

تعد آلام الكتف من المتاعب الصحية‬ ‫المزعجة للغاية؛ حيث إنها قد تتسبب في بعض القيود الحركية. فما أسبابها‬ ‫وكيف يمكن مواجهتها؟‬

للإجابة عن هذه الأسئلة، قال الدكتور باستيان ماركفاس إن آلام الكتف لها‬ ‫أسباب عديدة، أبرزها الشد العضلي على سبيل المثال بسبب وضعية الجسم‬ ‫الخاطئة أثناء الجلوس ساعات طويلة أمام الحاسوب. ‬

ترسبات كلسية‬

وأضاف طبيب العظام الألماني أن آلام الكتف قد ترجع أيضا إلى الترسبات‬ ‫الكلسية في أوتار الكتف، والتي تكمن أسبابها في اضطرابات الدورة الدموية‬ ‫والنيكوتين والإصابات الصغيرة، بالإضافة إلى الشيخوخة. ‬

‫وقد ترجع آلام الكتف أيضا إلى تآكل المفاصل، على سبيل المثال بسبب‬ ‫الشيخوخة أو الإصابة مثل كسر العظام. ‬

‫استشارة الطبيب.. متى؟‬

وشدد الدكتور ماركفاس على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار آلام‬ ‫الكتف لمدة تزيد على أسبوعين إلى 4 أسابيع، لا سيما إذا كانت الآلام‬ ‫مصحوبة بأعراض أخرى مثل التورم والسخونة.‬

وللوقاية من آلام الكتف، ينبغي المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة‬ ‫الحركية، لا سيما الرياضات الصديقة للكتف مثل السباحة وركوب الدراجات‬ ‫والمشي والركض، بينما من الأفضل تجنب الرياضات الشاقة في منطقة الجزء‬ ‫العلوي من الجسم مثل التنس ورفع الأثقال. ‬

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‫ومن المهم أيضا اتخاذ وضعية جلوس منتصبة أثناء العمل أمام الحاسوب، مع‬ ‫تغيير وضعية الجلوس والنهوض من وقت إلى آخر.‬