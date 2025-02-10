ما أسباب آلام الكتف؟
تعد آلام الكتف من المتاعب الصحية المزعجة للغاية؛ حيث إنها قد تتسبب في بعض القيود الحركية. فما أسبابها وكيف يمكن مواجهتها؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، قال الدكتور باستيان ماركفاس إن آلام الكتف لها أسباب عديدة، أبرزها الشد العضلي على سبيل المثال بسبب وضعية الجسم الخاطئة أثناء الجلوس ساعات طويلة أمام الحاسوب.
ترسبات كلسية
وأضاف طبيب العظام الألماني أن آلام الكتف قد ترجع أيضا إلى الترسبات الكلسية في أوتار الكتف، والتي تكمن أسبابها في اضطرابات الدورة الدموية والنيكوتين والإصابات الصغيرة، بالإضافة إلى الشيخوخة.
وقد ترجع آلام الكتف أيضا إلى تآكل المفاصل، على سبيل المثال بسبب الشيخوخة أو الإصابة مثل كسر العظام.
استشارة الطبيب.. متى؟
وشدد الدكتور ماركفاس على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار آلام الكتف لمدة تزيد على أسبوعين إلى 4 أسابيع، لا سيما إذا كانت الآلام مصحوبة بأعراض أخرى مثل التورم والسخونة.
وللوقاية من آلام الكتف، ينبغي المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، لا سيما الرياضات الصديقة للكتف مثل السباحة وركوب الدراجات والمشي والركض، بينما من الأفضل تجنب الرياضات الشاقة في منطقة الجزء العلوي من الجسم مثل التنس ورفع الأثقال.
ومن المهم أيضا اتخاذ وضعية جلوس منتصبة أثناء العمل أمام الحاسوب، مع تغيير وضعية الجلوس والنهوض من وقت إلى آخر.