ما أعراض ‫فطريات فروة الرأس؟

الأعراض الدالة على إصابة شعر الطفل بالقمل هي: الحكة في فروة الرأس وتورم العقد اللمفاوية وإكزيما في مؤخرة العنق واضطرابات النوم؛ نظرا لأن حشرات القمل تكون قمة نشاطها ليلا. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: Silvia Marks/dpa-tmn/dpa
يتم علاج فطريات فروة الرأس باستخدام شامبوهات أو كريمات أو أقراص خاصة ‫تحتوي على مضادات للفطريات (وكالة الأنباء الأوروبية)
Published On 9/12/2025
|
آخر تحديث: 17:39 (توقيت مكة)

قالت الجمعية المهنية لقطاع الصحة ‫والرعاية الاجتماعية بألمانيا إن فطريات فروة الرأس تسببها فطريات ‫جلدية، والتي تحدث بسبب:

– العدوى الفطرية: غالبا ما تنتقل من شخص لآخر أو عن طريق الحيوانات ‫مثل الكلاب والقطط.

– سوء النظافة: غالبا ما تنتقل عن طريق لوازم تصفيف الشعر مثل شفرات ‫الحلاقة أو غيرها من الأدوات المشتركة.

‫- ضعف الجهاز المناعي: قد يزيد من خطر الإصابة.

‫الأعراض

‫وتشمل أعراض فطريات فروة الرأس:

  • الحكة والاحمرار: غالبا ما تكون المناطق المصابة حمراء اللون ومثيرة ‫للحكة الشديدة.
  • قشرة الرأس: تتكون قشور رمادية وجافة على المناطق المصابة.
  • تساقط الشعر: يصبح الشعر هشا ويتكسر ويتساقط، مما يؤدي إلى ظهور بقع ‫دائرية صلعاء واضحة المعالم.
  • الالتهاب: قد تؤدي العدوى العميقة إلى التهاب حاد وبثور وتجمعات ‫صديدية (خراجات).
  • أعراض عامة: مثل الحمى والتوعك العام.

‫وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب لتجنب المضاعفات الخطيرة مثل التلف الدائم لبصيلات الشعر ‫ونشوء ندبات أو بقع صلعاء دائمة.

ويتم علاج فطريات فروة الرأس باستخدام شامبوهات أو كريمات أو أقراص خاصة ‫تحتوي على مضادات للفطريات.

المصدر: الألمانية

