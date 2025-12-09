ما أعراض ‫فطريات فروة الرأس؟

قالت الجمعية المهنية لقطاع الصحة ‫والرعاية الاجتماعية بألمانيا إن فطريات فروة الرأس تسببها فطريات ‫جلدية، والتي تحدث بسبب:

– العدوى الفطرية: غالبا ما تنتقل من شخص لآخر أو عن طريق الحيوانات ‫مثل الكلاب والقطط.

– سوء النظافة: غالبا ما تنتقل عن طريق لوازم تصفيف الشعر مثل شفرات ‫الحلاقة أو غيرها من الأدوات المشتركة.

‫- ضعف الجهاز المناعي: قد يزيد من خطر الإصابة.

‫الأعراض

‫وتشمل أعراض فطريات فروة الرأس:

الحكة والاحمرار: غالبا ما تكون المناطق المصابة حمراء اللون ومثيرة ‫للحكة الشديدة.

قشرة الرأس: تتكون قشور رمادية وجافة على المناطق المصابة.

تساقط الشعر: يصبح الشعر هشا ويتكسر ويتساقط، مما يؤدي إلى ظهور بقع ‫دائرية صلعاء واضحة المعالم.

الالتهاب: قد تؤدي العدوى العميقة إلى التهاب حاد وبثور وتجمعات ‫صديدية (خراجات).

أعراض عامة: مثل الحمى والتوعك العام.

‫وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب لتجنب المضاعفات الخطيرة مثل التلف الدائم لبصيلات الشعر ‫ونشوء ندبات أو بقع صلعاء دائمة.

ويتم علاج فطريات فروة الرأس باستخدام شامبوهات أو كريمات أو أقراص خاصة ‫تحتوي على مضادات للفطريات.