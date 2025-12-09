قلة النوم مرتبطة بانخفاض متوسط ​​العمر المتوقع

النوم الجيد ليلا ليس مجرد رفاهية، إذ تشير دراسة جديدة من جامعة أوريغون للصحة والعلوم في أميركا إلى أن قلة النوم قد تقصر العمر.

نشرت الدراسة اليوم في مجلة سليب أدفانسيس SLEEP Advances. وكتب عنها يوريك أليرت.

استخدم الباحثون قاعدة بيانات وطنية واسعة النطاق للبحث عن اتجاهات الاستطلاعات المرتبطة بمتوسط ​​العمر المتوقع في كل مقاطعة. قاموا بمقارنة بيانات على مستوى المقاطعة حول متوسط ​​العمر المتوقع مع بيانات المسح الشامل التي جمعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بين عامي 2019 و2025.

كعامل سلوكي لمتوسط ​​العمر المتوقع، برز النوم أكثر من النظام الغذائي، وأكثر من التمارين الرياضية، وأكثر من الشعور بالوحدة – بل أكثر من أي عامل آخر باستثناء التدخين.

قال المؤلف الرئيسي أندرو ماك هيل، الحاصل على درجة الدكتوراه، والأستاذ المشارك في كلية التمريض بجامعة ولاية أوريغون للصحة والعلوم، وكلية الطب بجامعة ولاية أوريغون للصحة والعلوم: "لم أتوقع أن يكون مرتبطا ارتباطا وثيقا بمتوسط ​​العمر المتوقع.. لطالما اعتقدنا أن النوم مهم، لكن هذا البحث يؤكد هذه النقطة حقا: يجب على الناس حقا السعي للحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم إن أمكن".

أجري البحث بشكل أساسي من قبل طلاب الدراسات العليا في مختبر النوم وعلم الأحياء الزمني والصحة بكلية التمريض بجامعة ولاية أوريغون للصحة والعلوم.

قلة النوم تؤدي إلى ارتفاع خطر الوفاة

لقد فهم العلماء على نطاق واسع أهمية النوم الكافي لتحقيق مجموعة متنوعة من النتائج الصحية الإيجابية. مع ذلك، أعرب ماكهيل وزملاؤه عن دهشتهم من قوة الصلة بمتوسط ​​العمر المتوقع. فقد طغى تأثير قلة النوم على تأثير النظام الغذائي وممارسة الرياضة كمؤشر على متوسط ​​العمر المتوقع.

وقال ماكهيل: "إنها بديهية ومنطقية للغاية، ولكن من اللافت للنظر أن نراها تتجسد بقوة في جميع هذه النماذج". وأضاف: "أنا أخصائي في فسيولوجيا النوم وأدرك الفوائد الصحية للنوم، لكن قوة الصلة بين كفاية النوم ومتوسط ​​العمر المتوقع كانت لافتة للنظر بالنسبة لي".

إعلان

على الرغم من أن الأبحاث السابقة أظهرت بشكل عام أن قلة النوم تؤدي إلى ارتفاع خطر الوفاة، فإن البحث الجديد هو الأول الذي يكشف عن ارتباطات سنوية بين النوم ومتوسط ​​العمر المتوقع في كل ولاية أمريكية. ولأغراض النمذجة، عرف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) النوم الكافي بأنه سبع ساعات على الأقل في الليلة، وهو ما توصي به الأكاديمية الأمريكية لطب النوم وجمعية أبحاث النوم.

وجد الباحثون ارتباطات واضحة في كل عام وفي معظم الولايات الأمريكية بين النوم ومتوسط ​​العمر المتوقع.

لم يتطرق التحليل الإحصائي إلى أسباب تأثير قلة النوم على متوسط ​​العمر المتوقع، إلا أن ماكهيل أشار إلى أن النوم يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية والجهاز المناعي ووظائف الدماغ.

وقال: "يظهر هذا البحث أننا بحاجة إلى إعطاء الأولوية للنوم، على الأقل بقدر ما نعطيه لغذائنا أو لكيفية ممارستنا للرياضة.. أحيانا، نفكر في النوم كأمر يمكننا تأجيله إلى وقت لاحق أو في عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف "الحصول على نوم هانئ ليلا يحسن حالتك المزاجية، ويطيل عمرك أيضا".