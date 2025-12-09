النساء أكثر عرضة للصداع النصفي بثلاث مرات من الرجال

قالت الجمعية الألمانية للصداع ‫والصداع النصفي إن الصداع النصفي هو اضطراب دماغي يتجلى على شكل نوبات ‫صداع متكررة، غالبا ما تحدث -ولكن ليس دائما- في جانب واحد من الرأس.

وأوضحت الجمعية أن الألم يوصف بأنه خفيف وضاغط، وأثناء المجهود البدني ‫توصف هذه النوبات بأنها حادة أو نابضة.

‫وتشمل الأعراض المصاحبة الغثيان والقيء وفرط الحساسية للضوء والصوت ‫والروائح، كما يشعر المصابون أيضا بحاجة ماسة للراحة. وعادة ما تستمر ‫الأعراض من عدة ساعات إلى ثلاثة أيام كحد أقصى.

‫وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي بثلاث مرات من الرجال، ‫وغالبا ما تظهر نوبات الصداع النصفي بين سن 20 و30 عاما، كما تظهر ‫الأعراض بشكل أكثر وضوحا بين سن 40 و50 عاما.

‫عوامل تحفّز النوبات

‫وأشارت الجمعية إلى أن العوامل التالية تحفز نوبات الصداع النصفي:

قلة النوم

تخطي وجبات الطعام

قلة شرب السوائل

التوتر النفسي

‫ما هي هالة الصداع النصفي؟

‫وأشارت الجمعية إلى أن حوالي 15% إلى 25% من المرضى يعانون مما تعرف ‫بالهالة قبل بدء نوبة الصداع النصفي، والتي تتمثل أعراضها في:

اضطرابات بصرية مصحوبة بأضواء وامضة.

عيوب في مجال الرؤية (أجزاء من مجال الرؤية مفقودة أو غير واضحة).

اضطرابات حسية في جانب واحد من الجسم.

صعوبات في الكلام.

‫سبل العلاج

‫يمكن مواجهة نوبة الصداع النصفي بواسطة مسكنات الألم الشائعة مع أدوية ‫مضادة للغثيان، وهناك أيضا أدوية بوصفة طبية مثل "التريبتان"، علما بأن ‫جميع الأدوية تعمل بشكل أفضل عند تناولها في بداية النوبة.

‫ولا يجوز تناول الأدوية لفترات طويلة أو بشكل متكرر، حيث قد يؤدي ذلك ‫إلى تفاقم الصداع النصفي وزيادة تكراره. وتوصي الجمعية الألمانية بحد ‫أقصى من 10 إلى 15 يوما شهريا.

كما تتمتع ممارسة رياضات قوة التحمل (مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات ‫الهوائية) وتقنيات استرخاء العضلات بتأثيرات إيجابية على الصداع النصفي.