أوردت مجلة "فود آند فانكشن" (Food ‫& Function) أن المانغو تتمتع بفوائد صحية جمة؛ إذ إنها تتمتع بتأثير ‫إيجابي على الوزن وسكر الدم ووظائف الدماغ وصحة الأمعاء والبشرة، وذلك ‫وفقا لدراسة تلخص النتائج العلمية على مدار السنوات العشر الماضية حول ‫الفوائد الصحية للمانجو.

‫وزن الجسم

‫وأوضحت المجلة أن المانغو تساعد في الحفاظ على وزن الجسم؛ إذ إنها ‫تطيل الشعور بالشبع؛ ففي إحدى الدراسات انخفضت نسبة محيط الخصر إلى ‫الورك ونسبة الدهون في الجسم لدى الأشخاص، الذين تناولوا المانغو يوميا، ‫بينما زادت كلتا النسبتين في المجموعة الضابطة.

‫ضبط سكر الدم

وأظهرت العديد من الدراسات أن المانغو لها تأثير إيجابي على مستويات سكر ‫الدم؛ إذ إنها تعمل على تحسين حساسية الأنسولين. ويرجع الفضل في ذلك ‫إلى أن تناول المانغو يزيد من كمية هرمون "أديبونيكتين" في الجسم ‫المرتبط بانخفاض الالتهابات وتحسين حساسية الأنسولين.

‫الدماغ والأمعاء والجلد

‫تزخر المانغو بأكثر من 20 نوعا من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ‫والعديد من العناصر الغذائية القيمة الأخرى. تشمل هذه المكونات مواد ‫نشطة بيولوجيا مثل "المانجيفيرين" و"الجالوتانين”، والتي لها تأثير ‫إيجابي على الأداء العقلي والبشرة. ويدعم هذا أيضا نتائج الأبحاث ‫الأولية، التي تشير إلى وجود روابط بين المانغو وصحة الدماغ والأمعاء ‫والبشرة.