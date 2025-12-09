المانغو تساعد في الحفاظ على وزن الجسم
أوردت مجلة "فود آند فانكشن" (Food & Function) أن المانغو تتمتع بفوائد صحية جمة؛ إذ إنها تتمتع بتأثير إيجابي على الوزن وسكر الدم ووظائف الدماغ وصحة الأمعاء والبشرة، وذلك وفقا لدراسة تلخص النتائج العلمية على مدار السنوات العشر الماضية حول الفوائد الصحية للمانجو.
وزن الجسم
وأوضحت المجلة أن المانغو تساعد في الحفاظ على وزن الجسم؛ إذ إنها تطيل الشعور بالشبع؛ ففي إحدى الدراسات انخفضت نسبة محيط الخصر إلى الورك ونسبة الدهون في الجسم لدى الأشخاص، الذين تناولوا المانغو يوميا، بينما زادت كلتا النسبتين في المجموعة الضابطة.
ضبط سكر الدم
وأظهرت العديد من الدراسات أن المانغو لها تأثير إيجابي على مستويات سكر الدم؛ إذ إنها تعمل على تحسين حساسية الأنسولين. ويرجع الفضل في ذلك إلى أن تناول المانغو يزيد من كمية هرمون "أديبونيكتين" في الجسم المرتبط بانخفاض الالتهابات وتحسين حساسية الأنسولين.
الدماغ والأمعاء والجلد
تزخر المانغو بأكثر من 20 نوعا من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية القيمة الأخرى. تشمل هذه المكونات مواد نشطة بيولوجيا مثل "المانجيفيرين" و"الجالوتانين”، والتي لها تأثير إيجابي على الأداء العقلي والبشرة. ويدعم هذا أيضا نتائج الأبحاث الأولية، التي تشير إلى وجود روابط بين المانغو وصحة الدماغ والأمعاء والبشرة.