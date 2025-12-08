متى يتم اللجوء للجراحة لعلاج ‫التهاب الجيوب الأنفية؟

أورد موقع "أبونيت.دي" أن التهاب ‫الجيوب الأنفية عادة ما يحدث بعد الإصابة بنزلة برد، حيث يُصاب الغشاء ‫المخاطي في الجيوب الأنفية بالالتهاب.

‫وأوضح الموقع، الذي يُعَد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الوجه ‫يحتوي على العديد من التجاويف المملوءة بالهواء، مشيرا إلى أن الجيوب ‫الأنفية تشمل الجيوب الفكية والجيوب الأمامية والجيوب الغربالية والجيوب ‫الوتدية.

وتتصل هذه الجيوب بالتجويف الأنفي عبر ممرات ضيقة، وهي مبطنة بغشاء ‫مخاطي، وإذا تورم هذا الغشاء المخاطي بسبب الالتهاب، فلا يمكن تصريف ‫الإفرازات بشكل صحيح، وتتراكم في الجيوب الأنفية مسببة الألم الضاغط ‫المعتاد، والذي غالبا ما يزداد سوءا عند الانحناء.

‫انسداد الأنف

‫وتشمل أعراض الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية زيادة كثافة المخاط الأنفي ‫وانسداد الأنف وألما خفيفا في الوجه، لا سيما في منطقة الخد.

‫وأشار "أبونيت.دي" إلى أن استنشاق البخار الساخن يعد علاجا منزليا ‫بسيطا، حيث إنه يرطب الأغشية المخاطية ويخفف الضغط.

أدوية لتخفيف الاحتقان

‫يمكن علاج التهاب الجيوب الأنفية بواسطة البخاخات أو الأقراص التي تعمل ‫على تخفيف الاحتقان، حيث إنها تساعد على تصريف المخاط، ومن ثم تحسين ‫التنفس. ومع ذلك، يجب استخدام هذه الأدوية لبضعة أيام فقط، ويوصي ‫الأطباء باستخدام البخاخات الخالية من المواد الحافظة.

‫كما تخفف مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين وحمض أسيتيل الساليسيليك ‫(الأسبرين) والديكلوفيناك والباراسيتامول (الأسيتامينوفين) الأعراض ‫الحادة بشكل موثوق، مع مراعاة عدم تناولها لفترة طويلة.

‫وإذا تكررت الإصابة بالالتهاب أكثر من أربع مرات سنويا، يطلق الأطباء ‫عليها اسم التهاب الجيوب الأنفية المتكرر، وفي هذه الحالة، تستخدم ‫بخاخات الكورتيزون الأنفية لتخفيف الالتهاب، وينطبق هذا أيضا إذا كانت ‫الحساسية هي السبب.

‫الجراحة

وإذا استمرت الأعراض، فقد تكون الجراحة مفيدة، حيث يقوم الطبيب بتوسيع ‫الممرات الضيقة بين الجيوب الأنفية والأنف لتقليل تراكم المخاط.

‫ويتم علاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن بشكل مشابه للنوع المتكرر، حيث ‫يتم استخدام بخاخات الكورتيزون الأنفية في هذه الحالة أيضا، كما يمكن أن ‫يخفف غسل الأنف بالمحاليل الملحية الأعراض بشكل كبير. وفي بعض الحالات، ‫يمكن أيضا تجربة المضادات الحيوية، وإذا فشلت جميع هذه الإجراءات، تبقى ‫الجراحة هي الملاذ الأخير.