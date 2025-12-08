لهذا السبب تناول القرفة باعتدال
Published On 8/12/2025|
آخر تحديث: 17:35 (توقيت مكة)
أوصى المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر في ألمانيا بتناول القرفة باعتدال، نظرا لأن تناول جرعات عالية من مادة "الكومارين" الموجودة في القرفة يمكن أن يُلحق ضررا بالكبد.
وأوضح المعهد أن الجرعة اليومية المسموح بها من الكومارين تبلغ 0.1 ملليغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، مشيرا إلى أنه يمكن استهلاك هذه الكمية يوميا مدى الحياة دون توقع أي مخاطر صحية.
وأشار المعهد إلى أن نوع القرفة السيلاينة Ceylon يعد أفضل من القرفة كاسيا Cassia، نظرا لأن محتوى الكومارين في الأولى أقل بكثير.
المصدر: الألمانية