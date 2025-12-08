‫لهذا السبب تناول القرفة باعتدال

أوصى المعهد الاتحادي لتقييم ‫المخاطر في ألمانيا بتناول القرفة باعتدال، نظرا لأن تناول جرعات عالية ‫من مادة "الكومارين" الموجودة في القرفة يمكن أن يُلحق ضررا بالكبد.

‫‫وأوضح المعهد أن الجرعة اليومية المسموح بها من الكومارين تبلغ 0.1 ‫ملليغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، مشيرا إلى أنه يمكن استهلاك هذه ‫الكمية يوميا مدى الحياة دون توقع أي مخاطر صحية.

‫وأشار المعهد إلى أن نوع القرفة السيلاينة Ceylon يعد أفضل من القرفة كاسيا Cassia، ‫نظرا لأن محتوى الكومارين في الأولى أقل بكثير.