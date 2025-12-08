‫لماذا يرتفع خطر الإصابة بداء السكري في مرحلة انقطاع الطمث؟

قالت الجمعية الألمانية لعلاج داء ‫السكري، إن خطر الإصابة بداء السكري لدى النساء يرتفع في مرحلة انقطاع ‫الطمث خاصة، موضحة أنه مع انخفاض مستويات هرمون الإستروجين تخزن ‫العديد من النساء المزيد من الدهون في منطقة البطن، كما تنخفض حساسيتهن ‫للإنسولين، مما يعزز فرص الإصابة بالمرض.

‫وللوقاية من داء السكري، أوصت الجمعية باتخاذ التدابير المهمة التالية:

– ممارسة الرياضة: ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل 150 دقيقة على الأقل ‫أسبوعيا، ومن الأفضل ممارسة رياضات قوة التحمل مثل المشي والركض ‫والسباحة وركوب الدراجات، إضافة إلى تدريب العضلات مرتين ‫إلى ثلاث مرات أسبوعيا.

– اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والألياف والدهون النباتية، مع ‫التقليل قدر الإمكان من السكر والأطعمة المصنعة.

‫- الحصول على قسط كاف من النوم.

– تجنب التوتر النفسي.

‫- الخضوع للعلاج الهرموني إذا لزم الأمر؛ حيث إنه يتمتع بتأثير إيجابي ‫على عملية الأيض.

‫- فحص سكر الدم ونسبة الدهون في الدم وضغط الدم ووظائف الكبد بانتظام، ‫والخضوع للعلاج إذا لزم الأمر.