لماذا يرتفع خطر الإصابة بداء السكري في مرحلة انقطاع الطمث؟
قالت الجمعية الألمانية لعلاج داء السكري، إن خطر الإصابة بداء السكري لدى النساء يرتفع في مرحلة انقطاع الطمث خاصة، موضحة أنه مع انخفاض مستويات هرمون الإستروجين تخزن العديد من النساء المزيد من الدهون في منطقة البطن، كما تنخفض حساسيتهن للإنسولين، مما يعزز فرص الإصابة بالمرض.
وللوقاية من داء السكري، أوصت الجمعية باتخاذ التدابير المهمة التالية:
– ممارسة الرياضة: ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل 150 دقيقة على الأقل أسبوعيا، ومن الأفضل ممارسة رياضات قوة التحمل مثل المشي والركض والسباحة وركوب الدراجات، إضافة إلى تدريب العضلات مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.
– اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والألياف والدهون النباتية، مع التقليل قدر الإمكان من السكر والأطعمة المصنعة.
- الحصول على قسط كاف من النوم.
– تجنب التوتر النفسي.
- الخضوع للعلاج الهرموني إذا لزم الأمر؛ حيث إنه يتمتع بتأثير إيجابي على عملية الأيض.
- فحص سكر الدم ونسبة الدهون في الدم وضغط الدم ووظائف الكبد بانتظام، والخضوع للعلاج إذا لزم الأمر.