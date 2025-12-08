كاليفورنيا تحذر من فطر قبعة الموت

حذرت السلطات في ولاية كاليفورنيا من جمع الفطر البري بعد تفشي تسمم مرتبط به، أدى إلى وفاة شخص بالغ وتسبب في أضرار شديدة بالكبد لعدة مرضى، منهم أطفال.

وحدد نظام مكافحة السموم في الولاية 21 حالة تسمم بالـ"أماتوكسين"، يرجح أنها ناجمة عن فطر قبعة الموت، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الجمعة الماضي. وغالبا ما يُخطَأ في هذا الفطر السام باعتباره صالحا للأكل بسبب مظهره وطعمه.

وقالت إريكا بان، مديرة وزارة الصحة العامة في كاليفورنيا، في بيان "فطر قبعة الموت يحتوي على سموم قد تكون قاتلة وتؤدي إلى فشل كبدي. وبما أن هذا الفطر يمكن بسهولة الخلط بينه وبين الفطر الصالح للأكل، ننصح الجمهور بعدم جمع أي فطر بري خلال هذا الموسم عالي الخطورة".

وتوفي شخص بالغ واحتاج عدة مرضى إلى الرعاية المركزة، منهم شخص واحد على الأقل قد يحتاج إلى زراعة كبد.

ويعزى نمو فطر قبعة الموت إلى الطقس الرطب، وتحذر السلطات من جمع أي فطر بري لتجنب الخلط. وأصيب سكان مونتيري كاونتي في وسط كاليفورنيا بعد تناول فطر جمعوه من إحدى الحدائق المحلية، وفق مسؤولي الصحة بالولاية.

كما ظهرت حالات أخرى في منطقة خليج سان فرانسيسكو، لكن مسؤولي الصحة حذروا من أن الخطر موجود في كل مكان.