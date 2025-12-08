الصحة الفلسطينية: الأرصدة الصفرية من الأدوية والمستهلكات الطبية تتخطى مستويات كارثية

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، أن الأرصدة الصفرية من الأدوية والمستهلكات الطبية لا تزال تتخطى مستويات كارثية، حيث إن 52 بالمئة من قائمة الأدوية الأساسية، و71 بالمئة من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر، و70 بالمئة من المستهلكات المخبرية رصيدها صفر.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الأزمة تتخذ منحنيات تصاعدية مع زيادة احتياج التدخلات العلاجية للجرحى والمرضى، مشددة على أن الرعاية الأولية والجراحة والعمليات والعناية المركزة وأمراض السرطان وأمراض الدم من الخدمات التي تعاني نقصا شديدا في قوائم الأدوية.

ونوهت إلى أن أقسام جراحة العظام والكلى والغسيل الكلوي والعيون والجراحة العامة والعمليات والعناية الفائقة تواجه تحديات كارثية مع نقص المستهلكات الطبية، مطالبة بتعزيز الإمدادات الطبية العاجلة لتمكين عمل الطواقم الطبية في الأقسام التخصصية.

وتبلغ مديونية وزارة الصحة الفلسطينية نحو 3 مليارات شيكل (نحو 800 مليون دولار)، الجزء الأكبر منها للمستشفيات الأهلية والخاصة، حسب تصريحات رسمية.

وتفاقمت المديونية بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، حيث تدهورت الإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية بسبب ارتفاع الاقتطاعات من الاحتلال من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، إذ تعتمد الحكومة الفلسطينية على أموال الضرائب لتوفير معظم السيولة النقدية، ويقتطع الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 45 بالمئة من مجمل المقاصة.