جلطة الساق.. تعرّف على أعراضها ومخاطرها

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الأوعية الدموية إنه يمكن الاستدلال على الإصابة بجلطة الساق من خلال ملاحظة العلامات التحذيرية التالية:

تورم الكاحل أو أسفل الساق أو الساق بأكملها مع شعور بضيق. ألم في ربلة الساق عند حمل الوزن. زيادة حرارة الساق المتورمة. ازرقاق لون جلد الساق عند تدليها.

الانسداد الرئوي

وأوضحت الجمعية أن جلطة الساق قد تنتقل إلى الرئة مسببة الإصابة بالانسداد الرئوي، الذي يهدد الحياة. وتتمثل أعراض الانسداد الرئوي في:

ضيق متزايد في التنفس، ويزداد لاحقا حتى أثناء الراحة. ألم عند الاستنشاق. دوار أو إغماء. سعال مصحوب أحيانا ببلغم دموي. سرعة أو عدم انتظام ضربات القلب وخفقان.

الوقاية من جلطة الساق

وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن الوقاية من جلطة الساق من خلال ممارسة التمارين الرياضية وتمارين التمدد لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا، مع شرب السوائل بمعدل لا يقل عن لترين، بالإضافة إلى ارتداء جوارب ضاغطة، والإقلاع عن التدخين.

ويمكن أيضا الوقاية من الجلطات بواسطة الأدوية، إذ تُؤخذ مضادات التخثر، المعروفة باسم مُميّعات الدم، عن طريق الفم أو عن طريق حقن جاهزة للاستخدام، فهي تمنع تخثر الدم وتساعد على منع تكون الجلطات.