‫هذه الأغذية تهددك بالنقرس

أورد موقع "أبونيت دوت دي" أن النقرس ‫مرض أيضي يهاجم المفاصل، ويحدث بسبب ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم، الذي غالبا ما ينتج عن اتباع نظام غذائي غير صحي غني باللحوم والسكريات.

‫وأوضح الموقع -الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان- أن حمض ‫اليوريك يتبلور في الدم ويترسب في المفاصل، مسببا استجابات التهابية ‫مؤلمة. وعادة ما يقوم الجسم بتصريف حمض اليوريك عبر الكلى، ولكن إذا ‫تراكم حمض اليوريك بكميات كبيرة في الجسم بسبب النظام الغذائي أو تحلل ‫الخلايا، فإنه يثقل كاهل الكلى على التصريف.

‫الأغذية الغنية بالبيورينات

‫وينشأ حمض اليوريك من مصدرين: تحلل خلايا الجسم نفسه وتناول الأغذية ‫الغنية بالبيورينات مثل:

أحشاء الحيوانات (الكبد والكلى)

اللحوم (وخاصة اللحوم الحمراء)

الأسماك والمأكولات البحرية

جلد الأسماك والدواجن‫‫

منتجات الخميرة (مثل خميرة البيرة)

‫‫ولا تحتوي البيرة على البيورينات فحسب، بل تحتوي أيضا على الكحول، الذي ‫يمنع بدوره إفراز حمض اليوريك عبر الكلى. علاوة على ذلك، يعزز الكحول ‫إنتاج حمض اليوريك، مما يزيد من خطر تبلوره والتسبب في نوبة النقرس.

‫المشروبات المحتوية على الفركتوز

‫ولا تقتصر المخاطر على المشروبات الكحولية فحسب، بل تشمل أيضا المشروبات ‫الغازية وعصائر الفاكهة الغنية بالفركتوز (سكر الفاكهة)، إذ يزيد ‫الفركتوز من إنتاج حمض اليوريك في الجسم، وبالتالي يعزز بشكل غير مباشر ‫تكوين البلورات. وتظهر عديد من الدراسات وجود صلة واضحة بين استهلاك ‫الفركتوز المرتفع والنقرس.

‫ولتجنب الإصابة بالنقرس أو لتقليل خطر حدوث نوباته، ينبغي تعديل النظام ‫الغذائي بحيث يتم الابتعاد عن الأغذية الغنية بالبيورينات والمشروبات ‫المحتوية على الفركتوز مع الابتعاد عن الخمر.