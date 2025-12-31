4 أمور انتبه لها للحفاظ على صحة المسالك البولية

قد يكون فهم آلية عمل المسالك البولية والأعضاء التناسلية أمرا غامضا بعض الشيء، لكن هناك أمر واحد مؤكد عندما لا تعمل هذه الأعضاء كما ينبغي فقد يكون الأمر مؤلما وغير مريح، بل ومزعجا للغاية.

إن اتخاذ خطوات للحفاظ على صحة المسالك البولية والأعضاء التناسلية مفيد، خاصة عند تقدمنا ​​في العمر، ونقدم هنا 4 أشياء عليك تجنبها تماما للحفاظ على صحة المسالك البولية:

1- الجفاف

يساعد شرب الماء على تنظيم درجة حرارة الجسم والتفكير بوضوح والحفاظ على سلاسة عمل المفاصل، كما أن الحصول على كمية كافية من الماء يمنع تكوّن حصى الكلى، والتي تتكون عندما لا تذوب المعادن والأملاح في الكلى كما ينبغي.

عندما تنتقل الحصى من الكلية إلى الحالب (الأنبوب الواصل بين الكليتين والمثانة) فإنها إما تخرج من الجسم مع البول أو تستقر في الحالب، وكلا الأمرين مؤلم للغاية.

ويصاب واحد من كل 10 أشخاص تقريبا بحصى الكلى في مرحلة ما من حياتهم، لذا فإن شرب ما لا يقل عن 12 كوبا (أو 3 لترات) من الماء يوميا يمكن أن يمنع تكوّن الحصى، كما يُنصح بتجنب إضافة الملح قدر الإمكان، وإضافة الحمضيات (الليمون أو الليمون الأخضر أو ​​البرتقال) إلى ماء الشرب، لأن حمض الستريك يساعد على منع تكوّن الحصى.

2- حبس البول

يحدث هذا للجميع، خاصة عندما تأتي الرغبة في التبول فجأة، ولا يوجد حمام قريب.

ومع أن حبس البول من حين إلى آخر ليس مشكلة حقيقية، لكن إذا أصبحت عادة فقد يزيد ذلك خطر الإصابة بالعدوى، خاصة للمرأة الحامل أو الرجل الذي يعاني من تضخم البروستاتا أو لديه اضطراب في الكلى.

وليس هذا فحسب، بل إن الأشخاص الذين يحبسون البول بكثرة قد يفقدون وظيفة المثانة في وقت لاحق من حياتهم.

3- الإمساك

الإمساك شعور مزعج دائما، لكن استمرار الإمساك لفترة طويلة قد يسبب أيضا ما يلي:

عدم القدرة على إفراغ المثانة بالكامل.

زيادة خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية.

فرط نشاط المثانة.

صعوبة التبول.

لتجنب الإمساك أو تخفيفه يوصى بممارسة النشاط البدني بانتظام وتناول المزيد من الفواكه والخضروات ومكملات الألياف.

والهدف هو التبرز مرة واحدة يوميا، وأن يكون ذلك سهلا، ويمكنك إضافة مكمل غذائي من الألياف إلى الماء يوميا، وتعديل الكمية حسب الحاجة لتحقيق هذا الهدف.

4- لا تتجاهل وجود دم في البول

هناك العديد من الأسباب -إلى جانب الدورة الشهرية- التي قد تؤدي إلى ظهور دم في البول، وهو ما يعرف أيضا بالبيلة الدموية.

وبينما يمكن علاج بعض هذه الأسباب بسهولة قد يتطلب البعض الآخر إجراءات أكثر جدية وفورية.

وجود الدم في البول هو العلامة الأولى لسرطان المثانة فلا تتجاهله أبدا، وبادر لزيارة طبيب المسالك البولية للتأكد من سلامتك.

قد يتغير لون الدم في البول إلى الوردي أو البني، ويجب عليك طلب الرعاية الطبية حتى لو لاحظت وجود الدم مرة واحدة فقط فقد يكون ذلك علامة على: