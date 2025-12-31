مخاطر ارتفاع الكوليسترول الضار
Published On 31/12/2025|
آخر تحديث: 19:57 (توقيت مكة)
حذّر المختبر الطبي في لندن من خطورة ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار (LDL) على الصحة؛ إذ إنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وأوضح المختبر أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الكوليسترول الضار يتراكم على جدران الأوعية الدموية ويتسبب في تضيُّق وانسداد الشرايين، مشيرا إلى أن ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار بنسبة 20% يشكل خطرا على الصحة.
ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، أوصى المختبر بالإقلال من الدهون والسكريات والابتعاد عن الخمر، مع مراعاة فحص مستوى الكوليسترول في الدم بانتظام.
المصدر: الألمانية