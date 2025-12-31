‫مخاطر ارتفاع الكوليسترول الضار

حذّر المختبر الطبي في لندن من خطورة ‫ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار (LDL) على الصحة؛ إذ إنه يزيد من خطر ‫الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات ‫الدماغية.

‫وأوضح المختبر أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الكوليسترول الضار يتراكم ‫على جدران الأوعية الدموية ويتسبب في تضيُّق وانسداد الشرايين، مشيرا إلى ‫أن ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار بنسبة 20% يشكل خطرا على الصحة.

‫‫ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، أوصى المختبر بالإقلال من الدهون والسكريات ‫والابتعاد عن الخمر، مع مراعاة فحص مستوى الكوليسترول في الدم بانتظام.