دراسة: تقليل عدد السجائر لا يجعل المدخن في منأى عن الخطر
توصلت دراسة حديثة إلى أن تدخين بضع سجائر فقط يوميا لا يعني أن المدخن في منأى عن مضار التبغ، بل يظل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وشملت هذه الدراسة -التي نُشرت في المجلة العلمية "بلوس ميديسين" (PLOS Medicine)- بيانات مجمعة من 22 دراسة جماعية ضمت 826 ألفا و323 بالغا تمت متابعتهم مدة تصل إلى 10 أعوام.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين يدخنون من سيجارتين إلى 5 سجائر يوميا كانوا أكثر عرضة بنسبة 26% للإصابة بالرجفان الأذيني، وأكثر عرضة بنسبة 57% للإصابة بقصور القلب، وأكثر عرضة بنسبة 60% للوفاة.
أما الأشخاص الذين يدخنون من 11 إلى 15 سيجارة يوميا فكانوا أكثر عرضة بنسبة 87% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأكثر عرضة بنسبة 3.2 مرات للوفاة.
وأشارت الدراسة أيضا إلى أنه مع الإقلاع التام عن التدخين انخفضت المخاطر بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأولى بعد الإقلاع.
ورغم أن الانخفاض لم يكن بالقدر نفسه فإنه استمر في السنوات اللاحقة، فبعد 20 عاما من الإقلاع كانت المخاطر أقل بنسبة تزيد على 80% مقارنة بالمدخنين الحاليين.
وخلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن تقليل التدخين يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح فإنه لا يحد تماما من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
لذا، يعد الإقلاع عن التدخين نهائيا هو الإستراتيجية الأكثر فعالية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.