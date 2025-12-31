‫دراسة: تقليل عدد السجائر لا يجعل المدخن في منأى عن الخطر

توصلت دراسة حديثة إلى أن ‫تدخين بضع سجائر فقط يوميا لا يعني أن المدخن في منأى عن مضار التبغ، بل يظل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية ‫الدموية.

وشملت هذه الدراسة -التي نُشرت في المجلة العلمية "بلوس ميديسين" (PLOS Medicine)- ‫بيانات مجمعة من 22 دراسة جماعية ضمت 826 ألفا و323 بالغا تمت متابعتهم مدة تصل إلى 10 أعوام.

‫وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين يدخنون من سيجارتين إلى 5 ‫سجائر يوميا كانوا أكثر عرضة بنسبة 26% للإصابة بالرجفان الأذيني، ‫وأكثر عرضة بنسبة 57% للإصابة بقصور القلب، وأكثر عرضة بنسبة 60% ‫للوفاة.

‫أما الأشخاص الذين يدخنون من 11 إلى 15 سيجارة يوميا ‫فكانوا أكثر عرضة بنسبة 87% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ‫وأكثر عرضة بنسبة 3.2 مرات للوفاة.

‫وأشارت الدراسة أيضا إلى أنه مع الإقلاع التام عن التدخين انخفضت ‫المخاطر بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأولى بعد الإقلاع.

ورغم أن ‫الانخفاض لم يكن بالقدر نفسه فإنه استمر في السنوات اللاحقة، فبعد ‫20 عاما من الإقلاع كانت المخاطر أقل بنسبة تزيد على 80% مقارنة ‫بالمدخنين الحاليين.

‫وخلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن تقليل التدخين يُعد خطوة في ‫الاتجاه الصحيح فإنه لا يحد تماما من خطر الإصابة بأمراض القلب ‫والأوعية الدموية.

‫لذا، يعد الإقلاع عن التدخين نهائيا هو الإستراتيجية الأكثر فعالية ‫للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.