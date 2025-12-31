‫دراسة: تقليل عدد السجائر لا يجعل المدخن في منأى عن الخطر

توصلت دراسة حديثة إلى أن ‫تدخين بضع سجائر فقط يوميا لا يعني أن المدخن في منأى عن مضار التبغ، بل يظل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية ‫الدموية.

وشملت هذه الدراسة، التي نشرت في المجلة العلمية "بلوس ميديسين" (PLOS Medicine)، ‫بيانات مجمعة من 22 دراسة جماعية، ضمت 826323 بالغا، تمت متابعتهم مدة تصل إلى عشرة أعوام.

‫وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين يدخنون من سيجارتين إلى خمس ‫سجائر يوميا كانوا أكثر عرضة بنسبة 26% للإصابة بالرجفان الأذيني، ‫وأكثر عرضة بنسبة 57% للإصابة بقصور القلب، وأكثر عرضة بنسبة 60% ‫للوفاة.

‫أما الأشخاص الذين يدخنون من 11 إلى 15 سيجارة يوميا ‫فكانوا أكثر عرضة بنسبة 87% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ‫وأكثر عرضة بنسبة 3.2 مرة للوفاة.

‫وأشارت الدراسة أيضا إلى أنه مع الإقلاع التام عن التدخين انخفضت ‫المخاطر بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأولى بعد الإقلاع. ورغم أن ‫الانخفاض لم يكن بالقدر نفسه، إلا أنه استمر في السنوات اللاحقة؛ فبعد ‫عشرين عاما من الإقلاع كانت المخاطر أقل بنسبة تزيد على 80% مقارنة ‫بالمدخنين الحاليين.

‫وخلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن تقليل التدخين يعد خطوة في ‫الاتجاه الصحيح، إلا أنه لا يحد تماما من خطر الإصابة بأمراض القلب ‫والأوعية الدموية.

‫لذا يعد الإقلاع عن التدخين نهائيا هو الإستراتيجية الأكثر فعالية ‫للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.