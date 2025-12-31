‫آلام الظهر.. أسباب وحلول

قالت حركة "الظهر الصحي" في ألمانيا ‫إن لآلام الظهر أسبابا عديدة، أبرزها رفع الأغراض الثقيلة بطريقة ‫خاطئة وقلة الحركة وزيادة الوزن.

‫وقد ترجع آلام الظهر أيضا إلى وضعية الجسم الخاطئة مثل الجلوس بشكل ‫منحن أمام أجهزة الحاسوب أو الهواتف المحمولة ساعات طويلة، مما يجهد ‫العضلات والمفاصل ويؤدي إلى الألم مع مرور الوقت.

وأضافت حركة "الظهر الصحي" أن الراحة في الفراش قد تساعد في تخفيف الشد ‫العضلي، ومع ذلك قد تؤدي ملازمة الفراش إلى إطالة أمد ألم الظهر، بل ‫وتفاقمه إذا كان ناتجا عن انضغاط الأعصاب أو مشاكل في الأقراص أو ‫تآكل المفاصل.

ممارسة الرياضة

وغالبا ما ينصح الأطباء بممارسة الرياضة والنشاط البدني لتخفيف آلام ‫الظهر والوقاية منها، إذ تعمل الرياضة على تقوية العضلات ‫وتحسين الحركة، كما أنها تساعد في التخلص من الوزن الزائد.

‫‫ولهذا الغرض ينبغي اختيار أنشطة بدنية لا تسبب إجهادا للمفاصل مثل ‫المشي والسباحة.

‫‫الجراحة.. متى؟

‫وقد تكون الجراحة ضرورية إذا كانت الآلام: