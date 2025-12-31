آلام الظهر.. أسباب وحلول
قالت حركة "الظهر الصحي" في ألمانيا إن لآلام الظهر أسبابا عديدة، أبرزها رفع الأغراض الثقيلة بطريقة خاطئة وقلة الحركة وزيادة الوزن.
وقد ترجع آلام الظهر أيضا إلى وضعية الجسم الخاطئة مثل الجلوس بشكل منحن أمام أجهزة الحاسوب أو الهواتف المحمولة ساعات طويلة، مما يجهد العضلات والمفاصل ويؤدي إلى الألم مع مرور الوقت.
وأضافت حركة "الظهر الصحي" أن الراحة في الفراش قد تساعد في تخفيف الشد العضلي، ومع ذلك قد تؤدي ملازمة الفراش إلى إطالة أمد ألم الظهر، بل وتفاقمه إذا كان ناتجا عن انضغاط الأعصاب أو مشاكل في الأقراص أو تآكل المفاصل.
ممارسة الرياضة
وغالبا ما ينصح الأطباء بممارسة الرياضة والنشاط البدني لتخفيف آلام الظهر والوقاية منها، إذ تعمل الرياضة على تقوية العضلات وتحسين الحركة، كما أنها تساعد في التخلص من الوزن الزائد.
ولهذا الغرض ينبغي اختيار أنشطة بدنية لا تسبب إجهادا للمفاصل مثل المشي والسباحة.
الجراحة.. متى؟
وقد تكون الجراحة ضرورية إذا كانت الآلام:
- تزداد، خاصة في الليل أو عند الاستلقاء.
- تمتد إلى إحدى الساقين أو كلتيهما.
- تسبب ضعفا أو تنميلا أو وخزا في إحدى الساقين أو كلتيهما.
- تصاحبها مشاكل في التحكم بالأمعاء أو المثانة.