نصائح للوقاية من العدوى المنقولة بالغذاء

شدد المعهد الاتحادي الألماني ‫لتقييم المخاطر بألمانيا على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة في المطبخ، ‫لا سيما أثناء تحضير اللحوم النيئة، وذلك لتجنب مخاطر العدوى المنقولة ‫بالغذاء، مثل تلك التي تسببها بكتيريا "كامبيلوباكتر".

‫وأوضح المعهد الألماني أن اللحوم النيئة، وخاصة الدواجن، قد تكون ‫ملوثة بمسببات الأمراض مثل بكتيريا "كامبيلوباكتر"، مشيرا إلى أنه ‫لا يمكن رؤية هذه الجراثيم أو شمها؛ نظرا لأنها لا تسبب فساد الطعام.

‫ومع ذلك فإنه حتى الكميات الضئيلة جدا منها يمكن أن تسبب عدوى معوية عادة ما تكون مصحوبة بإسهال وألم في البطن، وفي حالات أقل شيوعا قد ‫تؤدي إلى اضطرابات عصبية (مثل متلازمة غيلان-باريه) والتهاب المفاصل.

‫التلوث المتقاطع

‫ولتجنب مخاطر العدوى المنقولة بالغذاء ينبغي حفظ اللحوم النيئة، وخاصة ‫الدواجن، منفصلة تماما عن الأطعمة التي يتم تناولها دون تسخين إضافي، ‫مثل السلطة، وذلك لمنع التلوث المتقاطع؛ إذ تنتقل مسببات الأمراض إلى ‫الأطعمة الأخرى، على سبيل المثال عن طريق الأيدي أو أسطح العمل أو أدوات ‫المطبخ المستخدمة مع اللحوم النيئة والأطعمة الأخرى.

‫ومن المهم أيضا استخدام أطباق وأدوات مائدة منفصلة؛ إذ لا يجوز أبدا ‫استخدام نفس الأطباق للحوم النيئة والأطعمة المطبوخة.

‫وينبغي أيضا تنظيف اليدين وأسطح العمل والأواني جيدا بعد ملامسة اللحوم ‫النيئة، وذلك للحيلولة دون انتقال الجراثيم من اللحوم النيئة إلى الأطعمة ‫الأخرى.

ومن الضروري أيضا طهي اللحوم جيدا، ويجب أن تصل درجة حرارتها ‫الداخلية إلى 70 درجة مئوية على الأقل لمدة دقيقتين لقتل مسببات ‫الأمراض.