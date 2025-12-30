‫ما متلازمة "مالوري-وايس"؟

قالت الجمعية الألمانية لأمراض ‫الجهاز الهضمي والأمراض الأيضية إن متلازمة “مالوري-وايس” هي حالة مرضية ‫تتميز بحدوث تمزق طولي في الغشاء المخاطي المبطن للمريء، ويتراوح ‫طوله بين سنتيمترين وأربعة سنتيمترات، ويقع عادة عند نقطة اتصال المريء ‫بالمعدة.

‫وأوضحت الجمعية أن هذه المتلازمة المسماة على اسم الطبيبين "كينيث ‫مالوري" و"سوما وايس" تتطور بعد التقيؤ المتكرر و/أو الشديد، مشيرة إلى ‫أن أعراضها تتمثل في تقيؤ الدم وألم في الجزء العلوي من البطن.

‫وأشارت الجمعية إلى أن التمزق يؤثر على الطبقات العليا فقط من الغشاء ‫المخاطي، بينما يبقى المريء نفسه سليما، وعادة ما يلتئم دون أي آثار ‫دائمة. ومع ذلك ينبغي على المصابين أخذ هذه المتلازمة على محمل الجد ‫والخضوع للعلاج في الوقت المناسب؛ إذ قد تترافق المتلازمة مع نزيف حاد قد يهدد الحياة.

‫تنظير المريء

ويتيح تنظير المريء للطبيب إمكانية الكشف عن التمزق في بطانته، ويمكن ‫إيقاف النزيف أثناء التنظير على سبيل المثال عن طريق حقن دواء مثبط ‫للنزيف و/أو استخدام مشبك.

‫وغالبا ما يصف الطبيب أيضا مثبطا لمضخة البروتون، يعمل على تثبيط ‫إنتاج حمض المعدة، مما يسمح لبطانة المعدة بالشفاء بشكل أكثر فعالية.