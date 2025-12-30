ما متلازمة "مالوري-وايس"؟
قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والأمراض الأيضية إن متلازمة “مالوري-وايس” هي حالة مرضية تتميز بحدوث تمزق طولي في الغشاء المخاطي المبطن للمريء، ويتراوح طوله بين سنتيمترين و4 سنتيمترات، ويقع عادة عند نقطة اتصال المريء بالمعدة.
وأوضحت الجمعية أن هذه المتلازمة المسماة على اسم الطبيبين "كينيث مالوري" و"سوما وايس" تتطور بعد التقيؤ المتكرر و/أو الشديد، مشيرة إلى أن أعراضها تتمثل في تقيؤ الدم وألم في الجزء العلوي من البطن.
وأشارت الجمعية إلى أن التمزق يؤثر على الطبقات العليا فقط من الغشاء المخاطي، بينما يبقى المريء نفسه سليما، وعادة ما يلتئم دون أي آثار دائمة. ومع ذلك ينبغي على المصابين أخذ هذه المتلازمة على محمل الجد والخضوع للعلاج في الوقت المناسب؛ إذ قد تترافق المتلازمة مع نزيف حاد قد يهدد الحياة.
تنظير المريء
ويتيح تنظير المريء للطبيب إمكانية الكشف عن التمزق في بطانته، ويمكن إيقاف النزيف أثناء التنظير على سبيل المثال عن طريق حقن دواء مثبط للنزيف و/أو استخدام مشبك.
وغالبا ما يصف الطبيب أيضا مثبطا لمضخة البروتون، يعمل على تثبيط إنتاج حمض المعدة، مما يسمح لبطانة المعدة بالشفاء بشكل أكثر فعالية.