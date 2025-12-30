الإسعافات الأولية للإصابات بالألعاب النارية
قد يصاب المرء بحروق أو يتعرض لإصابات خطيرة في اليد والأصابع أو العين عند إشعال الألعاب النارية والمفرقعات جراء الإهمال أو وجود مشكلة في الألعاب نفسها، فما الإسعافات الأولية اللازمة في مثل هذه الحوادث؟
الحروق
للإجابة عن هذا السؤال أوضح البروفيسور بيرند بوتيجر، الطبيب لدى الصليب الأحمر الألماني، أن الإسعافات الأولية للحروق تتمثل في تبريدها بالماء مدة 20 دقيقة على الأقل، مع مراعاة ألا يكون الماء شديد البرودة، وإلا فقد يحدث انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم.
وبعد ذلك يجب تغطية الحرق بشكل غير محكم، مع مراعاة أن يكون معقما باستخدام ضمادة مثلا.
وفي حالة الحروق الطفيفة قد لا يحتاج المرء إلى الذهاب مباشرة إلى المستشفى، في حين يجب توخي الحذر الشديد في حالة الحروق الكبيرة، وكذلك في حالة إصابة الأطفال والرضع؛ إذ ينبغي الذهاب إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
اليد والأصابع
وفي حال تعرض اليد للإصابة والنزيف بغزارة، فإنه يجب استدعاء الإسعاف على وجه السرعة، مع ضرورة منع الجسم من فقدان كمية كبيرة من الدم. ولهذا الغرض يجب الضغط على موضع النزيف لإيقافه، وذلك باستخدام قطعة قماش معقمة من حقيبة الإسعافات الأولية. ويجب على المصاب رفع يده أو يمكن للمسعفين مساعدته في ذلك.
وإذا ظل النزيف غزيرا فينبغي وضع ضمادة ضاغطة، مع لف شاش حول الجرح مرتين أو ثلاثا لتثبيت الضمادة.
وإذا أدى انفجار المفرقعات إلى بتر إصبع أو طرف منه، فيجب الذهاب إلى المستشفى على الفور. وإلى جانب إيقاف النزيف، يتولى المسعفون العناية بالجزء المبتور لزيادة فرص إعادة وصل الإصبع أو طرفه، وذلك من خلال لف الجزء المبتور بقطعة قماش معقمة قدر الإمكان.
وإذا لم تتوفر ضمادة يمكن استخدام منديل قماش نظيف أو منديل جيب من بدلة، لكن ينبغي تجنب المناديل الورقية وإلا سيلتصق الوبر بالجزء المبتور.
وبعد ذلك، يتم وضع الجزء المبتور في كيس بلاستيكي وإحكام غلقه، ثم وضع هذا الكيس داخل كيس بلاستيكي آخر مع ملء الكيس الثاني بالماء البارد والثلج إن وجد. ويجب غمر الجزء المبتور في الماء داخل الكيس الداخلي لتبريده.
إصابات العين
سواء كانت الإصابة مجرد خدش في القرنية أو جسما غريبا قد استقر في مقلة العين، فإنه يجب التوجه إلى المستشفى على وجه السرعة، مع ضرورة ربط كلا العينين لإراحتهما ومنع تحركهما.
تدابير للوقاية
ولتجنب وقوع الحوادث من الأساس تشدد الجمعية الألمانية لجراحة العظام والحوادث على ضرورة التعامل الآمن مع الألعاب النارية والمفرقعات من خلال قراءة التعليمات واتباعها بدقة.
ويجب أيضا استخدام الألعاب النارية المعتمدة فقط، والتي يمكن التعرف عليها من خلال علامة (CE) على غلافها، بينما يمنع منعا باتا استخدام الألعاب النارية المصنعة منزليا أو المعدلة وما شابهها؛ نظرا لأنها قد تنفجر قبل الموعد المتوقع أو بقوة أكبر.
وينبغي لأي شخص يحمل الألعاب النارية والمفرقعات وما شابهها في الهواء الطلق عدم وضعها مباشرة على جسده، مثلا في جيوب السترة أو البنطال؛ نظرا لأنها قد تنفجر في حال اشتعالها هناك عن طريق الخطأ، مما سيؤدي إلى اصطدامها بالجسم مباشرة، كما ينبغي عدم إشعال الألعاب النارية التي لم تشتعل من المرة الأولى.