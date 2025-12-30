‫الإسعافات الأولية للإصابات بالألعاب النارية

قد يصاب المرء بحروق أو يتعرض لإصابات خطيرة في اليد والأصابع أو ‫العين عند إشعال الألعاب النارية والمفرقعات جراء الإهمال أو وجود مشكلة في الألعاب نفسها، فما الإسعافات الأولية اللازمة في مثل هذه الحوادث؟

‫الحروق

‫للإجابة عن هذا السؤال أوضح البروفيسور بيرند بوتيجر، الطبيب لدى ‫الصليب الأحمر الألماني، أن الإسعافات الأولية للحروق تتمثل في تبريدها بالماء ‫مدة 20 دقيقة على الأقل، مع مراعاة ألا يكون ‫الماء شديد البرودة، وإلا فقد يحدث انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم.

‫وبعد ذلك يجب تغطية الحرق بشكل غير محكم، مع مراعاة أن يكون معقما ‫باستخدام ضمادة مثلا.

‫‫وفي حالة الحروق الطفيفة قد لا يحتاج المرء إلى الذهاب مباشرة إلى ‫المستشفى، في حين يجب توخي الحذر الشديد في حالة الحروق الكبيرة، وكذلك ‫في حالة إصابة الأطفال والرضع؛ إذ ينبغي الذهاب إلى المستشفى في أسرع ‫وقت ممكن لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

اليد والأصابع

‫وفي حال تعرض اليد للإصابة والنزيف بغزارة، فإنه يجب استدعاء الإسعاف ‫على وجه السرعة، مع ضرورة منع الجسم من فقدان كمية كبيرة من الدم. ولهذا ‫الغرض يجب الضغط على موضع النزيف لإيقافه، وذلك باستخدام قطعة قماش ‫معقمة من حقيبة الإسعافات الأولية. ويجب على المصاب رفع يده أو يمكن ‫للمسعفين مساعدته في ذلك.

وإذا ظل النزيف غزيرا فينبغي وضع ضمادة ضاغطة، مع لف شاش ‫حول الجرح مرتين أو ثلاثا لتثبيت الضمادة.

‫وإذا أدى انفجار المفرقعات إلى بتر إصبع أو طرف منه، فيجب الذهاب إلى ‫المستشفى على الفور. وإلى جانب إيقاف النزيف، يتولى المسعفون العناية ‫بالجزء المبتور لزيادة فرص إعادة وصل الإصبع أو طرفه، وذلك من خلال لف ‫الجزء المبتور بقطعة قماش معقمة قدر الإمكان.

وإذا لم تتوفر ضمادة يمكن ‫استخدام منديل قماش نظيف أو منديل جيب من بدلة، لكن ينبغي تجنب المناديل ‫الورقية وإلا سيلتصق الوبر بالجزء المبتور.

‫وبعد ذلك، يتم وضع الجزء المبتور في كيس بلاستيكي وإحكام غلقه، ثم وضع ‫هذا الكيس داخل كيس بلاستيكي آخر مع ملء الكيس الثاني بالماء البارد ‫والثلج إن وجد. ويجب غمر الجزء المبتور في الماء داخل الكيس الداخلي ‫لتبريده.

إصابات العين

سواء كانت الإصابة مجرد خدش في القرنية أو جسما غريبا قد استقر في ‫مقلة العين، فإنه يجب التوجه إلى المستشفى على وجه السرعة، مع ضرورة ربط ‫كلا العينين لإراحتهما ومنع تحركهما.

‫تدابير للوقاية

ولتجنب وقوع الحوادث من الأساس تشدد الجمعية الألمانية لجراحة العظام ‫والحوادث على ضرورة التعامل الآمن مع الألعاب النارية والمفرقعات من ‫خلال قراءة التعليمات واتباعها بدقة.

‫ويجب أيضا استخدام الألعاب النارية المعتمدة فقط، والتي يمكن التعرف ‫عليها من خلال علامة (CE) على غلافها، بينما يمنع منعا باتا استخدام الألعاب النارية ‫المصنعة منزليا أو المعدلة وما شابهها؛ نظرا لأنها قد تنفجر قبل الموعد ‫المتوقع أو بقوة أكبر.

‫‫وينبغي لأي شخص يحمل الألعاب النارية والمفرقعات وما شابهها في الهواء ‫الطلق عدم وضعها مباشرة على جسده، مثلا في جيوب السترة أو البنطال؛ نظرا ‫لأنها قد تنفجر في حال اشتعالها هناك عن طريق الخطأ، مما سيؤدي إلى ‫اصطدامها بالجسم مباشرة، ‫كما ينبغي عدم إشعال الألعاب النارية التي لم تشتعل من المرة ‫الأولى.