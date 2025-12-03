نظام للكشف المبكر عن خطر الإصابة بسرطان الكبد قبل سنوات من ظهوره

طور باحثون من الجامعة الوطنية بمقاطعة تايوان الصينية نظاما للكشف المبكر عن خطر الإصابة بسرطان الكبد قبل سنوات من ظهوره، بالاعتماد على 4 مؤشرات أساسية.

وأشار الباحثون إلى أن نظام "SAFE" الجديد يتنبأ باحتمال الإصابة بالمرض اعتمادا على بيانات معيارية تشمل العمر، ووزن الجسم، والإصابة بداء السكري، إضافة إلى نتائج فحوصات الدم الروتينية، بما فيها إنزيمات الكبد، والصفائح الدموية، والغلوبيولينات.

وبينوا أنه عند تجاوز قيمة SAFE حد 100 يزداد خطر الإصابة بسرطان الكبد بمعدل 7.5 مرات، وقد أثبتت هذه الدالة التنبؤية فعاليتها لدى المرضى المصابين بالتهاب الكبد، وبصورة خاصة لدى المصابين بالكبد الدهني، كما تأكدت النتائج أيضا من خلال مجموعة بيانات خارجية أكبر تضم أكثر من 120 ألف شخص.

ويأمل الباحثون أن يصبح هذا النظام أداة فعالة للكشف المبكر عن التغيرات المرضية الخطيرة، ويساعد في تحديد من يحتاج إلى فحوصات دورية منتظمة ومن يتمتع بخطر منخفض أو معدوم للإصابة.