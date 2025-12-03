‫لهذا السبب.. لا تستخدم مُثبطات السعال

حذر الدكتور توماس هولتينج من ‫استخدام مثبطات السعال، التي تحد من الحاجة إلى السعال، معللا ذلك ‫بضرورة طرد كل المخاط من الرئتين، والذي إذا بقي في مكانه، فسوف يشكل ‫بيئة خصبة للإصابة بالتهابات جديدة.

‫وأوضح رئيس مركز أمراض الرئة في مستشفى شون كلينيك هامبورج-آيلبيك ‫بألمانيا أنه من الأفضل الانتظار حتى يهدأ السعال وشرب الشاي، مع إضافة ‫ملعقة من العسل، فهناك أدلة على أنه يساعد في علاج السعال الحاد.

‫وأضاف الدكتور هولتينج أن الاستنشاق يعد من الإستراتيجيات المفيدة أيضا ‫لمواجهة السعال، مشيرا إلى أنه من الأفضل استخدام أجهزة الاستنشاق ‫الخاصة، لا سيما البخاخات الباردة والبخاخات بالموجات فوق الصوتية ‫المتوفرة في الصيدليات، حيث إنها تبخر محلول الاستنشاق إلى جزيئات ‫صغيرة جدا بحيث يمكنها الوصول إلى عمق الرئتين والحصول على تأثير مرطب.

‫ويعد المحلول الملحي هو الخيار الأمثل لملء جهاز الاستنشاق، بينما يتعين ‫على أي شخص يرغب في إضافة الزيوت العطرية إلى محلول الاستنشاق استشارة ‫الطبيب أولا، حيث قد تسبب هذه الزيوت الحساسية وأعراض الربو.

وينبغي أن يستمر الاستنشاق لمدة دقيقتين أو 3 دقائق، على أن يتم ‫إجراؤه بمعدل مرتين أو 3 مرات يوميا، كي يصبح المخاط أرق، مما يسهل ‫عملية طرده من خلال السعال.

‫ويراعى تنظيف جهاز الاستنشاق جيدا بعد الاستخدام، وإلا ستبقى طبقة ‫رقيقة من السائل بداخله، تتجمع فيها البكتيريا، ثم تستنشق في المرة ‫التالية. وعادة ما يكفي شطف الجهاز بالماء وفقا لتعليمات الشركة ‫المصنعة، ثم تركه يجف تماما.