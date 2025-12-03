صحة

‫قضم الأظافر لدى الأطفال.. أسباب وحلول

ينبغي استشارة طبيب نفسي إذا كان قضم الأظافر مصحوبا بأعراض أخرى مثل السلوك العدواني وسرعة الغضب (وكالة الأنباء الألمانية)
Published On 3/12/2025
آخر تحديث: 08:21 (توقيت مكة)

يعد قضم الأظافر من العادات غير الصحية ‫لدى الأطفال والمراهقين. فما أسبابه؟ وكيف يمكن مواجهته؟

‫للإجابة عن هذه الأسئلة، قالت خدمة الاستشارات عبر الإنترنت التابعة ‫للمؤتمر الفدرالي للإرشاد التربوي بألمانيا إن قضم الأظافر لدى الأطفال ‫والمراهقين له أسباب عدة، منها ما هو بسيط، ومنها ما هو خطير.

‫وأوضحت خدمة الاستشارات أن الأسباب البسيطة تتمثل في الملل والتوتر ‫النفسي الناجم عن الضغط، الذي يمارسه الوالدان على الطفل بسبب التحصيل ‫الدراسي مثلا.

‫أسباب خطيرة

‫أما الأسباب الخطيرة لقضم الأظافر فتكمن في قلة تقدير الذات وقلة الثقة ‫بالنفس والإصابة باضطرابات الخوف والقلق والاكتئاب.

‫وحذرت خدمة الاستشارات الوالدين من تعنيف الطفل أو توبيخه، حيث غالبا ما ‫يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية، ومن ثم تتفاقم الحالة.

‫وبدلا من ذلك، ينبغي للوالدين التحلي بالصبر والهدوء والتحدث مع طفلهم ‫لمعرفة المشاكل والصعوبات، التي تواجهه وتدفعه لممارسة هذه العادة ‫الذميمة، ومساعدته على حلها.

‫استشارة الطبيب.. متى؟

وشددت خدمة الاستشارات على ضرورة استشارة طبيب نفسي إذا كانت عادة قضم ‫الأظافر مصحوبة بأعراض أخرى مثل السلوك العدواني وسرعة الغضب والاستثارة ‫والميل إلى الانعزال ومشاعر الحزن والكآبة والتفكير في إيذاء النفس.

‫ومن خلال العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي، يمكن تحديد السبب ‫الحقيقي الكامن وراء قضم الأظافر وتعليم الطفل إستراتيجيات بديلة ‫لمواجهة هذا السبب والتخلص من هذه العادة.

المصدر: الألمانية

