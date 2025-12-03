دراسة: حمض الفوليك والفيتامينات يقللان من خطر التوحد
أورد موقع “أبونيت.دي” أن تناول حمض الفوليك ومكملات الفيتامينات المتعددة أثناء الحمل قد يقلل خطر إصابة الأطفال باضطراب طيف التوحد بمقدار الثلث تقريبا، وذلك وفقا لنتائج دراسة حديثة نشرت في مجلة "بلوس وان" (PLOS One).
وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أنه عند دراسة كل مكمل على حدة ارتبط تناول مكملات الفيتامينات المتعددة بانخفاض خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد بنسبة 34%، بينما ارتبط تناول حمض الفوليك بانخفاض خطر الإصابة بنسبة 30%، علما أن الدراسة قامت بتحليل بيانات خاصة بأكثر من 3 ملايين أم وطفل.
وخلص مؤلفو الدراسة إلى أنه بالإضافة إلى التوصية الحالية بحمض الفوليك، ينصح بتناول مكملات الفيتامينات المتعددة أثناء الحمل، ويفضل تناولها حتى قبل الحمل.
تعزيز نمو الدماغ
وفي المراحل المبكرة من الحمل يحدث انقسام الخلايا بسرعة كبيرة، وهي الفترة، التي يتشكل فيها الجهاز العصبي. لذلك، تزداد الحاجة إلى حمض الفوليك في الأسابيع الأولى من الحمل، حيث يعزز حمض الفوليك التكوين السليم للأنبوب العصبي ونمو الدماغ الهيكلي.
وتحتوي مكملات الفيتامينات المتعددة عادة على فيتامين "ب12″ وفيتامين "د" واليود، بالإضافة إلى مغذيات دقيقة أخرى تنظم الالتهابات وتدعم جهاز المناعة واستقلاب البروتين وإنتاج النواقل العصبية في الدماغ، مما يهيئ بيئة مثالية لنمو دماغ الجنين، ولعل هذا هو سبب انخفاض خطر الإصابة بالتوحد.
ومع ذلك، لا يجوز تناول مكملات الفيتامينات المتعددة دون استشارة الطبيب أو الصيدلي أثناء الحمل، نظرا لأن الجرعة الزائدة من فيتامين “أ” قد تؤدي إلى تشوهات خلقية.