‫دراسة: حمض الفوليك والفيتامينات يقللان من خطر التوحد

أورد موقع “أبونيت.دي” أن تناول حمض ‫الفوليك ومكملات الفيتامينات المتعددة أثناء الحمل قد يقلل خطر إصابة ‫الأطفال باضطراب طيف التوحد بمقدار الثلث تقريبا، وذلك وفقا لنتائج ‫دراسة حديثة نشرت في مجلة "بلوس وان" (PLOS One).

‫وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أنه عند ‫دراسة كل مكمل على حدة ارتبط تناول مكملات الفيتامينات المتعددة بانخفاض ‫خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد بنسبة 34%، بينما ارتبط تناول حمض ‫الفوليك بانخفاض خطر الإصابة بنسبة 30%، علما أن الدراسة قامت بتحليل ‫بيانات خاصة بأكثر من 3 ملايين أم وطفل.

وخلص مؤلفو الدراسة إلى أنه بالإضافة إلى التوصية الحالية بحمض الفوليك، ‫ينصح بتناول مكملات الفيتامينات المتعددة أثناء الحمل، ويفضل تناولها ‫حتى قبل الحمل.

‫تعزيز نمو الدماغ

وفي المراحل المبكرة من الحمل يحدث انقسام الخلايا بسرعة كبيرة، وهي ‫الفترة، التي يتشكل فيها الجهاز العصبي. لذلك، تزداد الحاجة إلى حمض ‫الفوليك في الأسابيع الأولى من الحمل، حيث يعزز حمض الفوليك التكوين ‫السليم للأنبوب العصبي ونمو الدماغ الهيكلي.

‫وتحتوي مكملات الفيتامينات المتعددة عادة على فيتامين "ب12″ وفيتامين ‫"د" واليود، بالإضافة إلى مغذيات دقيقة أخرى تنظم الالتهابات وتدعم ‫جهاز المناعة واستقلاب البروتين وإنتاج النواقل العصبية في الدماغ، مما ‫يهيئ بيئة مثالية لنمو دماغ الجنين، ولعل هذا هو سبب انخفاض خطر ‫الإصابة بالتوحد.

‫ومع ذلك، لا يجوز تناول مكملات الفيتامينات المتعددة دون استشارة الطبيب ‫أو الصيدلي أثناء الحمل، نظرا لأن الجرعة الزائدة من فيتامين “أ” قد ‫تؤدي إلى تشوهات خلقية.